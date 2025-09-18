Συγκλονιστική σκηνή: Ο τεχνικός της Εθνικής Βραζιλίας στο βόλεϊ πληροφορείται μέσα στο γήπεδο ότι η μητέρα του πέθανε - Δείτε βίντεο

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στις Φιλιππίνες, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών.
Σε μία «μαύρη» ημέρα -εντός γηπέδου- για το βραζιλιάνικο βόλεϊ, καθώς η Εθνική ομάδα της χώρας ηττήθηκε από τη Σερβία με 3-0 σετ και, σε συνδυασμό με τη νίκη της Τσεχίας επί της Κίνας με το ίδιο σκορ, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελεσάο», ο θρυλικός Μπερναντίνιο, εκείνος που συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.
Και αυτό, καθώς στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, που υπερβαίνουν τον αθλητισμό -και όχι μόνο. Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Σερβία, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο Βραζιλιάνος τεχνικός ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του.
Ο έμπειρος προπονητής, όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ενημερώθηκε για το λυπηρό συμβάν, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα στα χέρια, προσπάθησε να «κρύψει» τη συγκινησιακή του φόρτιση, για να μην γίνει αντιληπτός από τους παίκτες του, ωστόσο αυτό δεν συνέβη. Σχεδόν αμέσως, ο ακραίος της ομάδας, Ρικάρντο Λουκαρέλι, τον πλησίασε και προσπάθησε να τον παρηγορήσει.
Μέσω των social media, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος προπονητής έγραψε λίγα λόγια ευγνωμοσύνης και αγάπης, ως «τελευταίο αντίο». «Πολύ λυπημένος που είμαι μακριά και δεν μπορώ να αποχαιρετήσω εσένα, μαμά, αλλά με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη που είχα την αγάπη σου, την τρυφερότητά σου και την αφοσίωσή σου για περισσότερα από 60 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σ' αγαπώ, μαμά» ανέφερε στο Instagram.
Προηγουμένως, στο γήπεδο, η Εθνική ομάδα της Βραζιλίας εμφανίστηκε αγνώριστη και έμεινε πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τη Σερβία. Ο Μπερναντίνιο προσπάθησε να κάνει αλλαγές, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την πορεία του αγώνα.
«Εκτός από την ήττα, υπάρχει κι αυτός ο λόγος -ο θάνατος της μητέρας του Μπερναντίνιο. Όλοι θέλαμε αυτή τη νίκη για εκείνον, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είναι μια θλίψη. Δεν νομίζω ότι κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά αυτοί ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Δεν ξέραμε πια τι να κάνουμε. Ήταν ένα σύνολο από πράγματα που τους ευνόησαν και άξιζαν τη νίκη» δήλωσε μετά το ματς ο ακραίος Λουκαρέλι -ο άνθρωπος, που είχε πρώτος σπεύσει στο πλευρό του προπονητή του.
Bernardinho se emociona em quadra!😭😢
O treinador da seleção brasileira masculina de vôlei, se emocionou bastante no aquecimento, devido ao falecimento da sua mãe Maria Ângela Rezende. Ela faleceu nesta quarta-feira (17).