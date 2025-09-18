Έξαλλος ο Σιμεόνε μετά το 3-2 της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο: Επιτέθηκε σε οπαδούς και τελικά αποβλήθηκε - Βίντεο
Γενική σύρραξη ανάμεσα στον Ντιέγκο Σιμεόνε και οπαδούς της Λίβερπουλ πήγε να δημιουργηθεί στο γκολ νίκης του Φαν Ντάικ στο 90+2

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ λύτρωσε άλλη μία φορά τη Λίβερπουλ, όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Ο Ολλανδός στόπερ με κεφαλιά στο 90+2′ έδωσε τη νίκη στους Reds κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2, κάνοντας τους οπαδούς των γηπεδούχων να «τρελαθούν».

Την ίδια «τρέλα», αλλά για τελείως διαφορετικό λόγο, είχε κι ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Μετά το τέρμα του 34χρονου, ο «Τσόλο» πλησίασε απειλητικά τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, με τη σύρραξη να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή από τους σεκιούριτι που τον απομάκρυναν από την εστία «φωτιάς».

Φαίνεται ότι κάποιος οπαδός των γηπεδούχων τον έβρισε ή του έκανε κάποια άσχημη χειρονομία.

Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός έδειχνε μετά πως του έκαναν άσεμνη χειρονομία.

Τελικά, ο διαιτητής απέβαλε τον Αργεντινό, ο οποίος είδε τα τελευταία λεπτά από τα αποδυτήρια του Άνφιλντ.

