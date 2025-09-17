Τεντόγλου: 'Ηταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει αν και ήμουν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου
Τεντόγλου: 'Ηταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει αν και ήμουν στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους εμφανίστηκε απογοητευμένος από την παρουσία του στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο και τα έβαλε με τον εαυτό του
Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί στο Τόκιο τον τίτλο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη και παρέδωσε το στέμμα του Παγκόσμιου πρωταθλητή στον Ιταλό Ματέο Φουρλάνι.
Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος ταξίδεψε με κάποιες ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει τον καλό του εαυτό στον τελικό με τον ίδιο να αποδίδει την κακή του εμφάνιση στην... παραπάνω ένταση που έβαλε στη διάρκεια της προθέρμανσης και είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν οι κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcv32cduo8w1)
«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», είπε μιλώντας στη μικτή ζώνη και συμπλήρωσε:
«Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος ταξίδεψε με κάποιες ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει τον καλό του εαυτό στον τελικό με τον ίδιο να αποδίδει την κακή του εμφάνιση στην... παραπάνω ένταση που έβαλε στη διάρκεια της προθέρμανσης και είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν οι κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», είπε μιλώντας στη μικτή ζώνη και συμπλήρωσε:
«Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα