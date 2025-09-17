Παναθηναϊκός: Ρογκαβόπουλος και Γκραντ έγιναν... τυλιχτές σε σουβλατζίδικο στη Μελβούρνη
SPORTS
Μελβούρνη Νίκος Ρογκαβόπουλος Παναθηναϊκός Τζέριαν Γκραντ

Στο περιθώριο της επίσκεψης του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ βρέθηκαν σε ένα άκρως «πράσινο» ψητοπωλείο της πόλης

Ένα 24ωρο έμεινε για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μελβούρνη απέναντι στην Παρτίζαν και οι δράσεις των «πρασίνων» στην μεγαλούπολη της Αυστραλίας συνεχίστηκαν με έναν... διαφορετικό τρόπο.

Το «τριφύλλι» είχε δεχθεί ειδική πρόσκληση από το ελληνικό ψητοπωλείο "Stalactites" όπου έδωσαν το «παρών» οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ. Τους υποδέχθηκε η υπεύθυνη του καταστήματος Νικόλ Κωνσταντακοπούλου, σ΄ ένα περιβάλλον άκρως οικείο καθώς ήταν... μπασκετικά Παναθηναϊκό.

Οι δύο παίκτες του «τριφυλλιού» δεν είπαν όχι και σε μια νέα... πρόκληση. Να περάσουν πίσω από τον πάγκο και να φτιάξουν εκείνοι σουβλάκια! Το αποτέλεσμα; Στέφθηκε με επιτυχία! Αμφότεροι το διασκέδασαν και με το παραπάνω, ενώ στο τέλος ευχαρίστησαν τους υπεύθυνους για την φιλοξενία.

Μάλιστα στο μενού του καταστήματος υπάρχει σουβλάκι με την επωνυμία «paobc» όπου κυριαρχεί το... πράσινο τζατζίκι!


Πηγή: gazzetta.gr

