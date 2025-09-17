Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που εισέβαλε στο σπίτι της πρώην του για να την ξυλοκοπήσει και ισχυρίστηκε ότι μπήκε… κατά λάθος
Παρά τις δικαστικές απαγορεύσεις, ο άνδρας μπήκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του από το παράθυρο και την ξυλοκόπησε - Τα παιδιά προστάτευσαν τη μητέρα τους - «Ήθελα να φτιάξω καφέ», είπε ο άνδρας
«Αν δεν μπορείς να μπεις από την πόρτα, μπες από το παράθυρο» λέει ο λαός. Και αυτό ακριβώς έκανε ένας «νταής» σύζυγος στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας με τον πιο λάθος τρόπο την παραπάνω παροιμιώδη έκφραση, καθώς σκοπός του δεν ήταν να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο αλλά… να επιτεθεί στην πρώην σύζυγό του.
Το γεγονός ότι με δικαστική απόφαση είχε απομακρυνθεί από την οικογενειακή τους οικία μετά τα τελευταία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν στάθηκε ικανό να τον εμποδίσει να εισβάλει από το παράθυρο στο σπίτι της πρώην συζύγου του, την περασμένη Παρασκευή. Την απείλησε και της επιτέθηκε, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, σύμφωνα με το θύμα, ωστόσο τα παιδιά τους αυτή τη φορά ήταν παρόντα και την προστάτευσαν.
Μετά το περιστατικό, ο κατηγορούμενος συνελήφθη από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την παραβίαση των περιοριστικών όρων και για ενδοοικογενειακή βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών. Μάλιστα, αποφάσισε η ποινή να μην ανασταλεί και να μην μετατραπεί, δείχνοντάς του τον δρόμο για τη φυλακή, καθώς η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Στην κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου, η γυναίκα περιέγραψε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος «μπούκαρε» στο σπίτι της από το παράθυρο με σκοπό να την ξυλοκοπήσει, ενώ δεν δίστασε να την χτυπήσει με γροθιές ακόμη και στο κεφάλι.
«Δεν αντέχω άλλο, έχω αρρωστήσει με αυτή του τη συμπεριφορά, αγανάκτησα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι την περασμένη Παρασκευή «μπήκε στο σπίτι από το παράθυρο σαν κύριος και τον βρήκα στην κουζίνα να πίνει νερό από το ψυγείο. Υπήρχε ο όρος να μη με πλησιάζει, αλλά προφανώς δεν τον τήρησε ούτε αυτή την φορά. Ήρθε στο σπίτι με σκοπό να με χτυπήσει, από τα νεύρα του άρχισε να ρίχνει κλωτσιές στα έπιπλα και στα ντουλάπια. Όταν τον ρώτησα τι ακριβώς κάνει, μου απάντησε ότι θέλω να τον φοβερίσω με την αστυνομία για να μη με χτυπήσει. Έχουμε πέντε παιδιά μαζί, με χτύπησε και τραντάχτηκε όλο μου το κεφάλι. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές».
Πρόσθεσε, δε, ότι με τον κατηγορούμενο ζούσαν μαζί από το 1980, όταν παντρεύτηκαν, και απέκτησαν πέντε παιδιά, τα οποία προσπαθούν να την προστατεύσουν από τη βίαιη συμπεριφορά του.
«Ειλικρινά, ήταν εντελώς τυχαίο ότι μπήκα στο σπίτι. Έχω αποχωρήσει από την οικία πάνω από έναν μήνα, απλά πηγαίνω για να βλέπω τα παιδιά. Αφού μπήκα, ήθελα να φτιάξω έναν φραπέ, τίποτα άλλο. Περίμενα την πρώην σύζυγό μου να επιστρέψει, οπότε έκανα ένα καφεδάκι», είπε στο δικαστήριο, συμπληρώνοντας ότι τον απώθησαν τα παιδιά του όταν τον βρήκαν μέσα στο σπίτι.
«Πήγα στο σπίτι να δω τα παιδιά και τα εγγόνια. Δεν χτύπησα τη σύζυγό μου αυτή τη φορά, παλιά την έχω χτυπήσει. Τώρα όμως θα φύγω πολύ μακριά και δεν θα ξαναπάω», σημείωσε, λίγο πριν ακούσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου, που διασφάλισε ότι πράγματι δεν θα ξαναενοχλήσει την παθούσα, αφού τον έστειλε στη φυλακή.
