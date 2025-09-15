Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος προσγειώθηκε στα 8.18μ και πέρασε άνετα στον τελικό - «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα, τα λέμε στον τελικό» είπε στις δηλώσεις του