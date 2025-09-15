Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος προσγειώθηκε στα 8.18μ και πέρασε άνετα στον τελικό - «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα, τα λέμε στον τελικό» είπε στις δηλώσεις του

Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
17 ΣΧΟΛΙΑ
Άνετος και ωραίος ο Μίλτος Τεντόγλου ήθελε να ξεμπερδεύει γρήγορα με τον προκριματικό και τα κατάφερε...

Με το όριο να είναι στα 8.15μ, ο Έλληνας πρωταθλητής στο στάδιο που κατέκτησε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο «πέταξε» στα 8.17μ. και εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος (Τετάρτη, 17/9, 14:49).

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctb9vy6p5gp)

Ο Μίλτος έγινε ο πρώτος, χρονικά, αθλητής που εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος. Το πάτημα του ήταν 12.6 εκ. μακριά από το τέλειο και ανέπτυξε ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα φέτος με μικροτραυματισμούς, ακόμα και μία μέρα πριν από τον προκριματικό, και δεν είχε βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό μετά το 8.46 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων στη Μαδρίτη τον Ιούνιο, μια επίδοση που τον έφερε και τον κρατά ακόμα στην πρώτη θέση στις παγκόσμιες λίστες.

Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό


«Πολύ σημαντικό το ότι έκανα αυτό που ήθελα, Το πόδι μου δεν είναι καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Αν έκανα τρία άλματα σήμερα ίσως να είχα πρόβλημα στον τελικό. Τώρα είμαι καλά, είμαι σε καλή κατάσταση κι έκανα 8.17 χωρίς να ζοριστώ. Αυτό το άλμα δεν ήτα τίποτα για μένα...», είπε ο Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την πρόκριση του.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dctblbldjgmx)


Και συμπλήρωσε: «Σκεφτείτε κάποια στιγμή σταμάτησα γιατί δεν ήθελα να πιέσω το πόδι μου. Είμαι καλά, κι αυτό εδώ είναι το στάδιο μου! Εδώ γίνεται το πραγματικό μήκος. Είναι καλό που έχει ζέστη γιατί κάνουμε το ζέσταμα μας σε άλλο γήπεδο, ερχόμαστε με λεωφορείο εδώ και τουλάχιστον δεν παγώνουμε».

Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό

Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό



Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης