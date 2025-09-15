Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Τόκιο 2025: Εντυπωσιακός Τεντόγλου με το πρώτο άλμα στα 8.17μ προκρίθηκε στον τελικό
Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος προσγειώθηκε στα 8.18μ και πέρασε άνετα στον τελικό - «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα, τα λέμε στον τελικό» είπε στις δηλώσεις του
Άνετος και ωραίος ο Μίλτος Τεντόγλου ήθελε να ξεμπερδεύει γρήγορα με τον προκριματικό και τα κατάφερε...
Με το όριο να είναι στα 8.15μ, ο Έλληνας πρωταθλητής στο στάδιο που κατέκτησε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο «πέταξε» στα 8.17μ. και εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος (Τετάρτη, 17/9, 14:49).
Ο Μίλτος έγινε ο πρώτος, χρονικά, αθλητής που εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος. Το πάτημα του ήταν 12.6 εκ. μακριά από το τέλειο και ανέπτυξε ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα φέτος με μικροτραυματισμούς, ακόμα και μία μέρα πριν από τον προκριματικό, και δεν είχε βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό μετά το 8.46 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων στη Μαδρίτη τον Ιούνιο, μια επίδοση που τον έφερε και τον κρατά ακόμα στην πρώτη θέση στις παγκόσμιες λίστες.
«Πολύ σημαντικό το ότι έκανα αυτό που ήθελα, Το πόδι μου δεν είναι καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Αν έκανα τρία άλματα σήμερα ίσως να είχα πρόβλημα στον τελικό. Τώρα είμαι καλά, είμαι σε καλή κατάσταση κι έκανα 8.17 χωρίς να ζοριστώ. Αυτό το άλμα δεν ήτα τίποτα για μένα...», είπε ο Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την πρόκριση του.
Και συμπλήρωσε: «Σκεφτείτε κάποια στιγμή σταμάτησα γιατί δεν ήθελα να πιέσω το πόδι μου. Είμαι καλά, κι αυτό εδώ είναι το στάδιο μου! Εδώ γίνεται το πραγματικό μήκος. Είναι καλό που έχει ζέστη γιατί κάνουμε το ζέσταμα μας σε άλλο γήπεδο, ερχόμαστε με λεωφορείο εδώ και τουλάχιστον δεν παγώνουμε».
