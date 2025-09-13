Βιτόρια: Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά που κάνουμε στον Παναθηναϊκό

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για τον βαθμό ενσωμάτωσης των νέων παικτών, αλλά και για την πίστη που έχει στη φιλοσοφία του, καθώς και για τα γκολ που θα έρθουν, αν η ομάδα συνεχίσει να δημιουργεί