Εμμανουηλίδου στο protothema.gr: «Στο Τόκιο θέλω να κάνω ξανά πανελλήνιο ρεκόρ» - Βίντεο
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, στα 100μ. (Σάββατο - 12:55) και στα 200μ. (Τετάρτη - 13:30)
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είναι από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες τις ελληνικής αποστολής και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου θα αγωνιστεί στα 100 και 200 μέτρα, ενώ είναι και στην ομάδα της σκυταλοδρομίας 4χ100μ.
Η 23χρονη αθλήτρια κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα στην κατηγορία Κ23 και στο Τόκιο στοχεύει στο να το... σπάσει.
Η Πολυνίκη θα αγωνιστεί το Σάββατο στα 100 μέτρα, στις 12:55 το μεσημέρι, ενώ στα 200, την Τετάρτη στις 13:30 στα αγαπημένα της 200.
Η νεαρή αθλήτρια μίλησε στο protothema.gr για τον στόχο που έχει βάλει, ενώ τόνισε την δυσκολία της σεζόν που πέρασε.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Πόσο δύσκολη ήταν η σεζόν σου;
Η αλήθεια είναι ότι ήταν η χρονιά που έκανα τους πιο πολλούς αγώνες μέχρι τώρα στην καριέρα μου, πήγε ευτυχώς πολύ καλά, δεν έχω κάνει ακόμα ατομικό ρεκόρ, ελπίζω στο Τόκιο να τα καταφέρω.
Πως περιμένεις το Τόκιο που είναι ένας άλλος... κόσμος;
Πλέον είμαι πολύ έμπειρη από αγώνες, δίνω κάθε χρόνο δεκάδες μάχες, πάμε Τόκιο στοχεύοντας στο καλύτερο.
Σε ποιο αγώνισμα στοχεύεις περισσότερο;
Πιο πολύ στο 200αρι γιατί έχω το Πανελλήνιο ρεκόρ κ23, φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά σε αυτή την κατηγορία, οπότε θέλω να κάνω ξανά Πανελλήνιο.
