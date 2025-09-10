Η Σάκκαρη αποχαιρέτησε νωρίς το Open της Γουαδαλαχάρα: Έχασε 2-0 σε αγώνα... δύο ημερών

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα από την Έλσα Ζακεμό με 6-2, 6-0 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα και αποχαιρέτησε πολύ σύντομα το τουρνουά, το οποίο πριν δύο χρόνια είχε κατακτήσει