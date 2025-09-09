Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό
Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η Γαλλίδα αντίπαλός της διαμαρτυρήθηκαν για την ολισθηρότητα του τερέν, ωστόσο οι υπεύθυνοι του αγώνα στη Γουαδαλαχάρα είχαν άλλη άποψη - O αγώνας τελικά αναβλήθηκε
Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό στο Μεξικό για το Open της Γουαδαλαχάρα διεκόπη λόγω έντονων καιρικών συνθηκών, ωστόσο για να γίνει αυτό οι δύο τενίστριες χρειάστηκε να λογομαχήσουν με τους υπεύθυνους του αγώνα.
Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς κάποιες ψιχάλες είχαν, ήδη, ξεκινήσει να πέφτουν κάνοντας επικίνδυνο το δάπεδο για τις δύο αθλήτριες.
Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.
Έτσι, μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και τον υπεύθυνο του τουρνουά να παίρνει μέρος στη συζήτηση, ένας κεραυνός εμφανίστηκε στον ουρανό με τις δύο τενίστριες να σταματούν κάθε κουβέντα και να παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια.
Τελικά δύο ώρες αργότερα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναβάλλουν τη συνέχεια της αναμέτρησης για την Τετάρτη (10/9).
Όπως έκαναν, ήδη, γνωστό οι υπεύθυνοι του τουρνουά το ματς μεταφέρθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτη (10/9). Πιο συγκεκριμένα θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο κεντρικό court έπειτα από αυτό ανάμεσα στις Ζεϊνέπ Σονμέζ και Τατιάνα Μαρία.
Αυτό σημαίνει πως η επανέναρξη του ματς ανάμεσα σε Σάκκαρη και Ζακεμό αναμένεται περίπου μία ώρα μετά μεσάνυχτα (01:00 ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται πως μέχρι τη διακοπή του αγώνα οι δύο τενίστριες είχαν παίξει πέντε games με την 22χρονη Γαλλίδα να προηγείται με 4-1 έχοντας πετύχει δύο breaks.
Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς κάποιες ψιχάλες είχαν, ήδη, ξεκινήσει να πέφτουν κάνοντας επικίνδυνο το δάπεδο για τις δύο αθλήτριες.
WTA 500 GDL Open: El match entre María Sakkari y Elsa Jacquemot se encuentra suspendido por mal tiempo. #wta #mariasakkari #gdlopen #wta500 #suspended #Weather #tenis #guadalajara pic.twitter.com/rporUnjkU7— Copadoje Sports (@copadoje) September 9, 2025
Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.
⛈️🥎La jornada de este lunes en el GDL Open AKRON WTA 500 se vio interrumpida debido a la lluvia que se hizo presente en el Complejo Panamericano de Tenis.— 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐑 (@informador) September 9, 2025
En breve más información... pic.twitter.com/nLYiEceV0q
Έτσι, μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και τον υπεύθυνο του τουρνουά να παίρνει μέρος στη συζήτηση, ένας κεραυνός εμφανίστηκε στον ουρανό με τις δύο τενίστριες να σταματούν κάθε κουβέντα και να παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια.
Τελικά δύο ώρες αργότερα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναβάλλουν τη συνέχεια της αναμέτρησης για την Τετάρτη (10/9).
Όπως έκαναν, ήδη, γνωστό οι υπεύθυνοι του τουρνουά το ματς μεταφέρθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτη (10/9). Πιο συγκεκριμένα θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο κεντρικό court έπειτα από αυτό ανάμεσα στις Ζεϊνέπ Σονμέζ και Τατιάνα Μαρία.
Αυτό σημαίνει πως η επανέναρξη του ματς ανάμεσα σε Σάκκαρη και Ζακεμό αναμένεται περίπου μία ώρα μετά μεσάνυχτα (01:00 ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται πως μέχρι τη διακοπή του αγώνα οι δύο τενίστριες είχαν παίξει πέντε games με την 22χρονη Γαλλίδα να προηγείται με 4-1 έχοντας πετύχει δύο breaks.
Πηγή: Gazzetta
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα