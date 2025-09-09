Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό
Μαρία Σάκκαρη

Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η Γαλλίδα αντίπαλός της διαμαρτυρήθηκαν για την ολισθηρότητα του τερέν, ωστόσο οι υπεύθυνοι του αγώνα στη Γουαδαλαχάρα είχαν άλλη άποψη - O αγώνας τελικά αναβλήθηκε

Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό
Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό στο Μεξικό για το Open της Γουαδαλαχάρα διεκόπη λόγω έντονων καιρικών συνθηκών, ωστόσο για να γίνει αυτό οι δύο τενίστριες χρειάστηκε να λογομαχήσουν με τους υπεύθυνους του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς κάποιες ψιχάλες είχαν, ήδη, ξεκινήσει να πέφτουν κάνοντας επικίνδυνο το δάπεδο για τις δύο αθλήτριες.



Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.



Έτσι, μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και τον υπεύθυνο του τουρνουά να παίρνει μέρος στη συζήτηση, ένας κεραυνός εμφανίστηκε στον ουρανό με τις δύο τενίστριες να σταματούν κάθε κουβέντα και να παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Τελικά δύο ώρες αργότερα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναβάλλουν τη συνέχεια της αναμέτρησης για την Τετάρτη (10/9).

Όπως έκαναν, ήδη, γνωστό οι υπεύθυνοι του τουρνουά το ματς μεταφέρθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτη (10/9). Πιο συγκεκριμένα θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο κεντρικό court έπειτα από αυτό ανάμεσα στις Ζεϊνέπ Σονμέζ και Τατιάνα Μαρία.

Αυτό σημαίνει πως η επανέναρξη του ματς ανάμεσα σε Σάκκαρη και Ζακεμό αναμένεται περίπου μία ώρα μετά μεσάνυχτα (01:00 ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται πως μέχρι τη διακοπή του αγώνα οι δύο τενίστριες είχαν παίξει πέντε games με την 22χρονη Γαλλίδα να προηγείται με 4-1 έχοντας πετύχει δύο breaks.

Πηγή: Gazzetta


