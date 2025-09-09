«Βρήκαμε ασφαλές καταφύγιο» λέει η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που έχει αποκλειστεί στο Νεπάλ μετά τις ταραχές

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεφύγει από την απλή έκφραση δυσαρέσκειας κατά της διαφθοράς με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ με την ίδια να ποστάρει στο facebook:Μάλιστα, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες ότι θα αποτελέσουν στόχο των διαδηλωτών, έφυγαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κρύφτηκαν στο δάσος, όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή της.