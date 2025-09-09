«Βρήκαμε ασφαλές καταφύγιο» λέει η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που έχει αποκλειστεί στο Νεπάλ μετά τις ταραχές
«Βρήκαμε ασφαλές καταφύγιο» λέει η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που έχει αποκλειστεί στο Νεπάλ μετά τις ταραχές
Η Εύα Χαντάβα με νέο ποστάρισμα στα προσωπικά της social media ήταν καθησυχαστική, λέγοντας πως αυτή και οι συμπαίκτριες της βρίσκονται σε ασφαλές σημείο - Η ενημέρωση της ΕΟΠΕ
Δύσκολες ώρες περνάει η Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις λόγω της ακραίας πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής έχουν πάρει βίαιες διαστάσεις, με το κοινοβούλιο να τυλίγεται στις φλόγες.
Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν αναγκάσει την Ελληνίδα αθλήτρια και τις συμπαίκτριες της να κατευθυνθούν προς το δάσος του Κατμαντού για την ασφάλεια της σωματικής τους ακεραιότητας. Η ίδια, μάλιστα, αρχικά έκανε ξεκάθαρο πως δεν είναι ασφαλής στο Νεπάλ κάνοντας γνωστό πως αυτή και οι συμπαίκτριες της ψάχνουν καταφύγιο.
Σε πρόσφατη δημοσίευσή της η παίκτρια της Karnali Yashvis ενημέρωσε πως τα πράγματα είναι καλύτερα, με την ίδια και τις συναθλήτριές της να είναι ασφαλείς προς το παρόν. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Η δημοσίευση της Εύας Χαντάβα
«Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς και καλά. Ευγνώμονες σε όλους όσους νοιάζονται και επικοινωνούν μαζί μας».
Η ενημέρωση της ΕΟΠΕ
Η ΕΟΠΕ ενημέρωσή της για το θέμα αναφέρει:
Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.
Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.
Το χρονικό
Στις 27 Ιουλίου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο και στα τέλη Αυγούστου αναχώρησε για το Νεπάλ, που θα ήταν ο πρώτος της σταθμός για τη φετινή σεζόν.
Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά το τουρνουά που διαρκεί δύο εβδομάδες διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.
Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν αναγκάσει την Ελληνίδα αθλήτρια και τις συμπαίκτριες της να κατευθυνθούν προς το δάσος του Κατμαντού για την ασφάλεια της σωματικής τους ακεραιότητας. Η ίδια, μάλιστα, αρχικά έκανε ξεκάθαρο πως δεν είναι ασφαλής στο Νεπάλ κάνοντας γνωστό πως αυτή και οι συμπαίκτριες της ψάχνουν καταφύγιο.
Σε πρόσφατη δημοσίευσή της η παίκτρια της Karnali Yashvis ενημέρωσε πως τα πράγματα είναι καλύτερα, με την ίδια και τις συναθλήτριές της να είναι ασφαλείς προς το παρόν. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Η δημοσίευση της Εύας Χαντάβα
«Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς και καλά. Ευγνώμονες σε όλους όσους νοιάζονται και επικοινωνούν μαζί μας».
Η ενημέρωση της ΕΟΠΕ
Η ΕΟΠΕ ενημέρωσή της για το θέμα αναφέρει:
Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.
Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.
Το χρονικό
Στις 27 Ιουλίου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο και στα τέλη Αυγούστου αναχώρησε για το Νεπάλ, που θα ήταν ο πρώτος της σταθμός για τη φετινή σεζόν.
Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά το τουρνουά που διαρκεί δύο εβδομάδες διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεφύγει από την απλή έκφραση δυσαρέσκειας κατά της διαφθοράς με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ με την ίδια να ποστάρει στο facebook:
Μάλιστα, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες ότι θα αποτελέσουν στόχο των διαδηλωτών, έφυγαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κρύφτηκαν στο δάσος, όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή της.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα