ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Στάλθηκε το έγγραφο εμπιστευτικότητας στον Αριστοτέλη Μυστακίδη»

Στο επόμενο βήμα μετά την πρώτη, εκ του σύνεγγυς, επαφή που υπήρξε στις 2/9 με τους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη, αναφορικά με το ενδιαφέρον που εξέφρασε ο τελευταίος για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προχώρησαν σήμερα οι διοικούντες τον «Δικέφαλο».

Οι «ασπρόμαυροι» απέστειλαν στον Έλληνα επιχειρηματία το έγγραφο εμπιστευτικότητας, το οποίο θα πρέπει να υπογράψουν οι δύο πλευρές, προκειμένου στην πορεία, και αφού η πλευρά Μυστακίδη στείλει, με τη σειρά της, το ‘letter of intent’, να παρασχεθούν οικονομικά στοιχεία της ΚΑΕ στον υποψήφιο αγοραστή της.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, εστάλη προς τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και από την πλευρά τους. Αναμένεται η υπογραφή του και η αποστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ του “ letter of intent”, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας».





