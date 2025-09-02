Θλίψη στο ελληνικό χάντμπολ: «Έφυγε» ο Γιάννης Ζαρλακούτης στα 47 του χρόνια από καρκίνο
SPORTS
Χάντμπολ Πένθος Αθλητής

Θλίψη στο ελληνικό χάντμπολ: «Έφυγε» ο Γιάννης Ζαρλακούτης στα 47 του χρόνια από καρκίνο

Αγωνίστηκε με τον Πανελλήνιο, με τον οποίο κέρδισε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος για 3 χρόνια

Θλίψη στο ελληνικό χάντμπολ: «Έφυγε» ο Γιάννης Ζαρλακούτης στα 47 του χρόνια από καρκίνο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ελληνικού χάντμπολ, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής αθλητής και μεγάλη μορφή του αθλήματος, μετά από μία δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Αγωνίστηκε με τον Πανελλήνιο, με τον οποίο κέρδισε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ φόρεσε και υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος για 3 χρόνια (2006-2009).

Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Ελένη Χρονοπούλου, και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο.

Το «αντίο» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χαντμπολ

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.

Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας. Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών. Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα - θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου.
Κλείσιμο
Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ.

Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης