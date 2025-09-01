Άρης: Ζήτησε συγγνώμη ο Καρυπίδης, ρήξη πλάγιου συνδέσμου ο Πέρεθ
Άρης Θοδωρής Καρυπίδης

Άρης: Ζήτησε συγγνώμη ο Καρυπίδης, ρήξη πλάγιου συνδέσμου ο Πέρεθ

«Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ» ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Αρη

Άρης: Ζήτησε συγγνώμη ο Καρυπίδης, ρήξη πλάγιου συνδέσμου ο Πέρεθ
Απολογητικός εμφανίστηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τα όσα ακολούθησαν το βράδυ του Σαββάτου (30/8) και την εντός έδρας ήττα του Άρη με 2-0 από τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο «ισχυρός άνδρας» του Άρη κατέβηκε στα αποδυτήρια του «Κλεάνθης Βικελίδης» κι είχε έντονη συζήτηση με το προπονητικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές. Με δήλωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά και για την εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη, για τον οποίο το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Καρυπίδης:

«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου.

Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή.

Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα.

Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ».

Παράλληλα, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε ο Κάρλες Πέρεθ. Ο 27χρονος Ισπανός εξτρέμ τραυματίστηκε κι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο προχθεσινό παιχνίδι. Η μαγνητική έδειξε ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου στο γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για 1-1,5 μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η ατυχία του Πέρεθ είχε ξεκινήσει νωρίτερα, πριν τις αναμετρήσεις με την Αράζ για τα προκριματικά του UEFA Conference League, όταν τον είχε δαγκώσει σκύλος, με αποτέλεσμα να μην λάβει μέρος.


