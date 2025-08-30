Ουζουνίδης για το διπλό του Παναιτωλικού στο Βικελίδης: «Φαινόταν από την αρχή ότι το ματς δε θα πήγαινε καλά»
Ουζουνίδης για το διπλό του Παναιτωλικού στο Βικελίδης: «Φαινόταν από την αρχή ότι το ματς δε θα πήγαινε καλά»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός του Άρη μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό με 2-0 εντός έδρας
Πολύ δύσκολη συνθήκη για τον Άρη μετά το 2-0 με τον Παναιτωλικό με τον κόουτς Ουζουνίδη να μιλά για την ανάγκη οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα.
Ο έμπειρος τεχνικός του Άρη στις δηλώσεις του on camera μετά την ήττα με 2-0 από τον Παναιτωλικό - όπου υπήρξαν οι αποδοκιμασίες του κόσμου προς πάσα κατεύθυνση - σχολίασε ανάμεσα στα άλλα:
«Φαινόταν ότι το παιχνίδι δεν θα πάει καλά για εμάς. Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς και τους νέους παίκτες. Πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες και την ελληνική πραγματικότητα».
