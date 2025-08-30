Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Βαθιά ανάσα για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τους κόκκινους διαβόλους που πήραν το πρώτο τρίποντο στη σεζόν - Χωρίς νίκη μετά από τρία ματς στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης, πρώτη νίκη για τον Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης - Στο 90'+5' η Νάπολι λύγισε την Κάλιαρι
Μ' ένα πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε ένα νέο μεγάλο κάζο (μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από τη Γκρίμσμπι στο Λιγκ Καπ) και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Premier League, την ίδια ώρα που η Τότεναμ γνώριζε την πρώτη της ήττα χάνοντας πεντακάθαρα από την εκπληκτική Μπρέντφορντ.
Το τραγικό ξεκίνημα της Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga συνεχίζεται με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να μένει στο 1-1 στην έδρα της Αλαβές, πανηγυρίζοντας τον πρώτο της βαθμό στη φετινή σεζόν. Αντιθέτως ο Ματίας Αλμέιδα χαμογέλασε για πρώτη φορά στον πάγκο της Σεβίλλης επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Τζιρόνα.
Η Μπάγερν από το 28' έως το 48' πέτυχε τρία γκολ στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (αλλαγή στο 64' ο Γιαννούλης λόγω ενοχλήσεων και αγωνία ενόψει των αγώνων της Εθνικής), αλλά το έκανε ντέρμπι καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 77' σε 2-3, χωρίς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Την ίδια ώρα η Λεβερκούζεν αν και προηγήθηκε 3-1 στην έδρα της Βέρντερ και έπαιζε για μισή ώρα με παίκτη παραπάνω, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+4'.
Τέλος, στην Ιταλία ο Μπάμπης Λυκογιάννης ήταν ο νικητής επί του Τάσου Δουβίκα στον «ελληνικό εμφύλιο της Serie A, καθώς η Μπολόνια επικράτησε 1-0 της Κόμο, ενώ η Νάπολι έκανε το 2χ2 με το γκολ του Ανγκισά στο 90'+5' να λυγίζει την ηρωική Κάλιαρι.
Premier League (3η αγωνιστική)
Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45'+9 Ζοάο Πέδρο, 56' πέν. Φερνάντες)
Γουλβς-Εβερτον 2-3 (21' Τσαν, 79' Γκόμες - 7' Μπέτο, 33' Εντιαγέ, 55' Ντιούσμπερι-Χολ)
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27' αυτ. Κούλεν, 57' Εμπεμό, 90'+7 πέν. Φερνάντες - 55' Φόστερ, 66' Άντονι)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1 (82' πέν. Λι Φι, 90'+6 Ισιντορ - 77' Τιάγκο)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1 (5' Εβανίλσον)
Λιντς-Νιουκάστλ 0-0
Μπράϊτον-Μάντσεστερ Σίτι 31/8
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 31/8
Λίβερπουλ-Αρσεναλ 31/8
Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 31/8
Βαθμολογία (σε 2αγ.)
Τσέλσι 7 -3αγ.
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6 -3αγ.
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6 -3αγ.
Σάντερλαντ 6 -3αγ.
Μπόρνμουθ 6 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μάντσεστερ Γιουν. 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπέρνλι 3 -3αγ.
Μπρέντφορντ 3 -3αγ.
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2 -3αγ.
Νιούκαστλ 1
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0 -3αγ.
La Liga (3η αγωνιστική)
Ελτσε-Λεβάντε 2-0 (46' Μιρ, 51' Μεντόσα)
Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (13' πεν Βιθέντε - 7' Σιμεόνε)
Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40' Ντεντόνκερ)
Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30' Γκονσάλεθ, 55' Ρομέρο)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 (37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινίσιους – 18′ Μουρίτσι)
Θέλτα-Βιγιαρεάλ 31/8
Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8
Εσπανιόλ-Οσασούνα 31/8
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Βιγιαρεάλ 6 -2αγ.
Μπαρτσελόνα 6 -2αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -2αγ.
Χετάφε 6
Έλτσε 5
Μπέτις 5
Βαλένθια 4
Εσπανιόλ 4 -2αγ.
Αλαβές 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.
Σεβίλλη 3
Οσασούνα 3 -2αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Θέλτα 2
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0
Bundesliga (2η αγωνιστική)
Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19' Τσβιγκάλα, 59' Ουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44' πέν. Ρ. Σμιντ, 73' Ι. Σμιντ, 90'+4 Κουλιμπαλί - 5', 64'πέν. Σικ, 35' Τίλμαν)
Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79' Αντρές)
Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90'+1 Πρόμελ - 7', 27' Ντοαν, 51' Ουζούν)
Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53' Γιάκιτς, 76' Κομούρ - 28' Γκνάμπρι, 45'+4 Ντίας, 48' Ολίσε)
Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8
Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μπάγερν 6
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 3 -1αγ.
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3 -1αγ.
Κολονία 3 -1αγ.
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Λειψία 3
Ντόρτμουντ 1 -1αγ.
Αμβούργο 1
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Μάιντς 0 -1αγ.
Φράιμπουργκ 0 -1αγ.
Χαϊντενχάιμ 0
Serie A (2η αγωνιστική)
Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37' Τερατσιάνο, 39' Βάσκες, 90'+2 πέν. Ντε Λούκα - 63' Πιναμόντι, 73' πέν. Μπεράρντι)
Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66' Λόφτους-Τσικ, 86' Πούλισικ)
Μπολόνια-Κόμο 1-0 (59' Ορσολίνι)
Πάρμα-Αταλάντα 1-1 (85' Κουτρόνε - 79' Πάσαλιτς)
Νάπολι-Κάλιαρι 1-0 (90'+5' Ανγκισά)
Πίζα-Ρόμα 0-1 (55' Σούλε)
Τζένοα-Γιουβέντους 31/8
Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8
Ιντερ-Ουντινέζε 31/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Κρεμονέζε 6
Νάπολι 6
Ρόμα 6
Ίντερ 3
Γιουβέντους 3
Κόμο 3
Μπολόνια 3
Μίλαν 3
Αταλάντα 2
Πίζα 1
Ουντινέζε 1
Φιορεντίνα 1
Κάλιαρι 1
Βερόνα 1
Λέτσε 1 -2αγ.
Τζένοα 1
Πάρμα 1
Λάτσιο 0
Τορίνο 0
Σασουόλο 0 -2αγ.
