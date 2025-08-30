Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Βαθιά ανάσα για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τους κόκκινους διαβόλους που πήραν το πρώτο τρίποντο στη σεζόν - Χωρίς νίκη μετά από τρία ματς στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης, πρώτη νίκη για τον Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης - Στο 90'+5' η Νάπολι λύγισε την Κάλιαρι