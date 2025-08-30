Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Βαθιά ανάσα για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τους κόκκινους διαβόλους που πήραν το πρώτο τρίποντο στη σεζόν - Χωρίς νίκη μετά από τρία ματς στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης, πρώτη νίκη για τον Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης - Στο 90'+5' η Νάπολι λύγισε την Κάλιαρι

Λύτρωση για Γιουνάιτεντ και Νάπολι στις καθυστερήσεις, νέα γκέλα για Ατλέτικο Μαδρίτης - Δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Μ' ένα πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε ένα νέο μεγάλο κάζο (μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από τη Γκρίμσμπι στο Λιγκ Καπ) και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Premier League, την ίδια ώρα που η Τότεναμ γνώριζε την πρώτη της ήττα χάνοντας πεντακάθαρα από την εκπληκτική Μπρέντφορντ.

Το τραγικό ξεκίνημα της Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga συνεχίζεται με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να μένει στο 1-1 στην έδρα της Αλαβές, πανηγυρίζοντας τον πρώτο της βαθμό στη φετινή σεζόν. Αντιθέτως ο Ματίας Αλμέιδα χαμογέλασε για πρώτη φορά στον πάγκο της Σεβίλλης επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Τζιρόνα.

Η Μπάγερν από το 28' έως το 48' πέτυχε τρία γκολ στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (αλλαγή στο 64' ο Γιαννούλης λόγω ενοχλήσεων και αγωνία ενόψει των αγώνων της Εθνικής), αλλά το έκανε ντέρμπι καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 77' σε 2-3, χωρίς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Την ίδια ώρα η Λεβερκούζεν αν και προηγήθηκε 3-1 στην έδρα της Βέρντερ και έπαιζε για μισή ώρα με παίκτη παραπάνω, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+4'.

Τέλος, στην Ιταλία ο Μπάμπης Λυκογιάννης ήταν ο νικητής επί του Τάσου Δουβίκα στον «ελληνικό εμφύλιο της Serie A, καθώς η Μπολόνια επικράτησε 1-0 της Κόμο, ενώ η Νάπολι έκανε το 2χ2 με το γκολ του Ανγκισά στο 90'+5' να λυγίζει την ηρωική Κάλιαρι.


Premier League (3η αγωνιστική)
Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45'+9 Ζοάο Πέδρο, 56' πέν. Φερνάντες)

Τσέλσι - Φούλαμ: 2-0 (MD 3, 30/08/2025)


Γουλβς-Εβερτον 2-3 (21' Τσαν, 79' Γκόμες - 7' Μπέτο, 33' Εντιαγέ, 55' Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς - Έβερτον: 2-3 (MD 3, 30/08/2025)


Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27' αυτ. Κούλεν, 57' Εμπεμό, 90'+7 πέν. Φερνάντες - 55' Φόστερ, 66' Άντονι)

Κλείσιμο
Μάντσεστερ Γ. - Μπέρνλι: 3-2 (ΜD 3, 30/08/2025)


Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1 (82' πέν. Λι Φι, 90'+6 Ισιντορ - 77' Τιάγκο)

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ: 2-1 (MD 3, 30/8/25)


Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1 (5' Εβανίλσον)

Τότεναμ – Μπόρνμουθ: 0-1 (MD 3, 30/8/25)


Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Λιντς - Νιούκαστλ: 0-0 (MD 3, 30/08/2025)


Μπράϊτον-Μάντσεστερ Σίτι 31/8

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 31/8

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 31/8

Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 31/8

Βαθμολογία (σε 2αγ.)
Τσέλσι 7 -3αγ.
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6 -3αγ.
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6 -3αγ.
Σάντερλαντ 6 -3αγ.
Μπόρνμουθ 6 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μάντσεστερ Γιουν. 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπέρνλι 3 -3αγ.
Μπρέντφορντ 3 -3αγ.
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2 -3αγ.
Νιούκαστλ 1
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0 -3αγ.

La Liga (3η αγωνιστική)
Ελτσε-Λεβάντε 2-0 (46' Μιρ, 51' Μεντόσα)

Έλτσε – Λεβάντε: 2-0 (MD 3, 29/8/25)


Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Βαλένθια – Χετάφε: 3-0 (MD 3, 29/8/25)


Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (13' πεν Βιθέντε - 7' Σιμεόνε)

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-1 (MD 3, 30/8/25)


Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40' Ντεντόνκερ)

Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ: 1-0 (MD 3, 30/8/25)


Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30' Γκονσάλεθ, 55' Ρομέρο)

Tζιρόνα - Σεβίλλη: 0-2 (MD 3, 30/8/25)


Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 (37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινίσιους – 18′ Μουρίτσι)

REAL MADRID 2 - 1 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Βιγιαρεάλ 31/8
Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8
Εσπανιόλ-Οσασούνα 31/8
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9 
Βιγιαρεάλ 6 -2αγ.
Μπαρτσελόνα 6 -2αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -2αγ.
Χετάφε 6
Έλτσε 5
Μπέτις 5
Βαλένθια 4
Εσπανιόλ 4 -2αγ.
Αλαβές 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.
Σεβίλλη 3
Οσασούνα 3 -2αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Θέλτα 2
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1 
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0

Bundesliga (2η αγωνιστική)
Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19' Τσβιγκάλα, 59' Ουντόντζι)

Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι: 0-2 (MD 2, 29/08/2025)


Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44' πέν. Ρ. Σμιντ, 73' Ι. Σμιντ, 90'+4 Κουλιμπαλί - 5', 64'πέν. Σικ, 35' Τίλμαν)

Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερ Λεβερκούζεν: 3-3 (MD 2, 30/8/25)


Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)

Λειψία - Χάιντενχαϊμ: 2-0 (MD 2, 30/08/2025)


Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79' Αντρές)

Στουτγκάρδη – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ: 1-0 (MD 2, 30/8/25)


Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90'+1 Πρόμελ - 7', 27' Ντοαν, 51' Ουζούν)

Χοφενχάιμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 1-3 (MD 2, 30/8/25)


Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53' Γιάκιτς, 76' Κομούρ - 28' Γκνάμπρι, 45'+4 Ντίας, 48' Ολίσε)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου: 2-3 (MD 2, 30/8/25)


Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράϊμπουργκ 31/8


Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μπάγερν 6
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 3 -1αγ.
Άουγκσμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3 -1αγ.
Κολονία 3 -1αγ.
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Λειψία 3
Ντόρτμουντ 1 -1αγ.
Αμβούργο 1
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Μάιντς 0 -1αγ.
Φράιμπουργκ 0 -1αγ.
Χαϊντενχάιμ 0

Serie A (2η αγωνιστική)
Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37' Τερατσιάνο, 39' Βάσκες, 90'+2 πέν. Ντε Λούκα - 63' Πιναμόντι, 73' πέν. Μπεράρντι)

CREMONESE-SASSUOLO 3-2 | HIGHLIGHTS | Hosts Claim Win in Thriller! | Serie A 2025/26


Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66' Λόφτους-Τσικ, 86' Πούλισικ)

LECCE-MILAN 0-2 | HIGHLIGHTS | Rossoneri Claim First Win of New Season | Serie A 2025/26


Μπολόνια-Κόμο 1-0 (59' Ορσολίνι)

BOLOGNA-COMO 1-0 | HIGHLIGHTS | Surgical Orsolini Strike Secures Win for Bologna | Serie A 2025/26


Πάρμα-Αταλάντα 1-1 (85' Κουτρόνε - 79' Πάσαλιτς)

PARMA-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | Cutrone To The Rescue On Parma Debut! | Serie A 2025/26


Νάπολι-Κάλιαρι 1-0 (90'+5' Ανγκισά)



Πίζα-Ρόμα 0-1 (55' Σούλε)




Τζένοα-Γιουβέντους 31/8
Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8
Ιντερ-Ουντινέζε 31/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Κρεμονέζε 6 
Νάπολι 6
Ρόμα 6
Ίντερ 3
Γιουβέντους 3
Κόμο 3
Μπολόνια 3
Μίλαν 3 
Αταλάντα 2
Πίζα 1
Ουντινέζε 1
Φιορεντίνα 1
Κάλιαρι 1
Βερόνα 1
Λέτσε 1 -2αγ.
Τζένοα 1
Πάρμα 1
Λάτσιο 0
Τορίνο 0
Σασουόλο 0 -2αγ.

