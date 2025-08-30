Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία - Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης
Θλίψη έχει προκληθεί στην Πάτρα το φονικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 7χρονη που την συνόδευε.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» Παίδων με ελαφρά τραύματα. Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης, η οποία πολλές φορές είχε φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας.
Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».
Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.
Η γυναίκα, η οποία δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, είχε την εμπιστοσύνη τους και συνήθιζε να πηγαίνει τα παιδιά βόλτα. Εκείνη τη μοιραία βραδιά, βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος με την 7χρονη.
Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε, πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και την 7χρονη. Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.
