Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
ΕΛΛΑΔΑ
Μοτοσικλέτα Τροχαίο δυστύχημα Ηλικιωμένη

Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή

Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία - Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης

Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
111 ΣΧΟΛΙΑ
Θλίψη έχει προκληθεί στην Πάτρα το φονικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 7χρονη που την συνόδευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» Παίδων με ελαφρά τραύματα. Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης, η οποία πολλές φορές είχε φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας.

Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.


Η γυναίκα, η οποία δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, είχε την εμπιστοσύνη τους και συνήθιζε να πηγαίνει τα παιδιά βόλτα. Εκείνη τη μοιραία βραδιά, βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος με την 7χρονη.

Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε, πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και την 7χρονη. Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Διώκεται για κακούργημα η 45χρονη με την Porsche, πήρε προθεσμία για την Τρίτη - Παραμένει υπό κράτηση, τι ισχυρίστηκε για το αλκοόλ και το ηρεμιστικό

Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά στο Λβιβ - Δείτε το βίντεο

Στην Πάρο ο σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν με τη θαλαμηγό των €500 εκατ. - Δείτε φωτογραφίες
111 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης