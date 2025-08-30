«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
H κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι - Παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία της - Η 26χρονη οδηγός παραμένει στη MEΘ
«Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να σκύβω για να ανοίξω τον κλιματισμό», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche, η οποία κατηγορείται για το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς, αλλά και τη στάση που τήρησε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, η 45χρονη υποστηρίζει ότι επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη βραδινή της έξοδο για διασκέδαση, αλλά δεν θυμάται απολύτως τίποτα από τη σκηνή του τροχαίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε.
«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε η 45χρονη, αρνούμενη ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.
Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι του Σαββάτου ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τρίτη, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Μέχρι τότε αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση.
Η 45χρονη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου οδηγό, που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ατόμων.
Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται για οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φέρεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά το τροχαίο.
Σε δηλώσεις τους, μετά την κακουργηματική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 45χρονης, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.
«Είναι το Xanax που πήρε στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια. Οι τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις ήταν πεντακάθαρες. Το λάθος της είναι που οδηγούσε Porsche, είναι ξανθιά, είναι μια ευκατάστατη και επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό» είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.
Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σανίδας είπε πως «θα απολογηθεί την Τρίτη, θα λάμψει η αλήθεια. Μια κοπέλα που δεν έχει σχέση με δικαστήρια, έχει δύο παιδιά... δεν είναι στη μενταλιτέ της τα δικαστήρια. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά 7 με 10 ίδια ατυχήματα. Για το αποτέλεσμα του αλκοτέστ, σφάλματα γίνονται».
Για το αν οδηγούσε άλλος την Porsche, ο κ. Σανίδας είπε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν υπήρξε εγκατάλειψη, ήταν χτυπημένη, σε σοκ και την πήγαν στο νοσοκομείο».
Σημειώνεται ότι οι δύο τραυματίες του τροχαίου εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η 26χρονη οδηγός παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 28χρονος συνοδηγός νοσηλεύεται σε απλή κλίνη, καθώς τραυματίστηκε πιο ελαφρά.
Τι υποστηρίζει η 45χρονη
