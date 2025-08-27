Ταρεμί: Μετά τον Παναθηναϊκό, στο κόλπο και ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού της Ίντερ
Ταρεμί: Μετά τον Παναθηναϊκό, στο κόλπο και ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού της Ίντερ
Ο Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δίνει μάλιστα προβάδισμα στον Ολυμπιακό
Από την Τρίτη ήδη υπήρχαν σενάρια που συνέδεαν τον Παναθηναϊκό με τον διεθνή Ιρανό επιθετικό της Ίντερ. Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρεμί, τον διεθνή φορ που έχει τεθεί εκτός των πλάνων του ιταλικού συλλόγου.
Την Τετάρτη ο Ντι Μάρτζιο έβαλε στο κόλπο και τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα έναντι των Αϊντχόφεν και Παναθηναϊκού για τον παίκτη και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του παίκτη (στους Πειραιώτες).
Στα 33 του χρόνια ο Ταρεμί έχει αγωνιστεί σε τοπ συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στην Πόρτο είχε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές και στην Ίντερ είχε 43 παρουσίες με 3 γκολ και 9 ασίστ.
Ο Ολυμπιακός είχε βγει στην αγορά για έναν 3ο επιθετικό μετά την αποχώρηση του Μπετανκόρ. Μένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθεί αυτό το story με τον Ταρεμί.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Την Τετάρτη ο Ντι Μάρτζιο έβαλε στο κόλπο και τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα έναντι των Αϊντχόφεν και Παναθηναϊκού για τον παίκτη και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του παίκτη (στους Πειραιώτες).
Στα 33 του χρόνια ο Ταρεμί έχει αγωνιστεί σε τοπ συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στην Πόρτο είχε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές και στην Ίντερ είχε 43 παρουσίες με 3 γκολ και 9 ασίστ.
Ο Ολυμπιακός είχε βγει στην αγορά για έναν 3ο επιθετικό μετά την αποχώρηση του Μπετανκόρ. Μένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθεί αυτό το story με τον Ταρεμί.
Sky - Olympiacos are currently the favorite to sign Taremi as all parties are discussing a permanent transfer. There are PSV and Panathinaikos as well but these clubs are further behind. pic.twitter.com/LKHGTPTqmt— FedeNerazzurra ⭐️⭐️ (@F_Nerazzurra) August 27, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα