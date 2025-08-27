Ταρεμί: Μετά τον Παναθηναϊκό, στο κόλπο και ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού της Ίντερ
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Μεχντί Ταρεμί ΄Ιντερ

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δίνει μάλιστα προβάδισμα στον Ολυμπιακό

Από την Τρίτη ήδη υπήρχαν σενάρια που συνέδεαν τον Παναθηναϊκό με τον διεθνή Ιρανό επιθετικό της Ίντερ. Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρεμί, τον διεθνή φορ που έχει τεθεί εκτός των πλάνων του ιταλικού συλλόγου.

Την Τετάρτη ο Ντι Μάρτζιο έβαλε στο κόλπο και τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα έναντι των Αϊντχόφεν και Παναθηναϊκού για τον παίκτη και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του παίκτη (στους Πειραιώτες).

Στα 33 του χρόνια ο Ταρεμί έχει αγωνιστεί σε τοπ συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στην Πόρτο είχε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές και στην Ίντερ είχε 43 παρουσίες με 3 γκολ και 9 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός είχε βγει στην αγορά για έναν 3ο επιθετικό μετά την αποχώρηση του Μπετανκόρ. Μένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθεί αυτό το story με τον Ταρεμί.


Πηγή:www.gazzetta.gr

