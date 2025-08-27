«Αν ο Ταρεμί πάει στον Παναθηναϊκό, θα χαρούν τέσσερις ομάδες», γράφει η Gazzetta dello Sport
Οι Ιταλοί επιμένουν για «φλερτ» του Μεχντί Ταρεμί με τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζονται στην Ιταλία τα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ

Η ομάδα του Μιλάνου έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον Ιρανό επιθετικό αλλά θέλει να το ξεφορτωθεί αφού δεν είναι ευχαριστημένη από την απόδοσή του. 

Έτσι το Sky Sports Italia έγραψε την Τρίτη για ενδιαφέρον του ΠΑΟ και σήμερα τη σκυτάλη πήρε η Gazzetta dello Sport.  H κορυφαία ιταλική εφημερίδα γράφει πως εάν ο ΠΑΟ αποκτήσει τον Ιρανό θα χαρούν τέσσερις ομάδες! 

«Κάπως έτσι, όλα καταλήγουν να εξαρτώνται από τον Ταρεμί και πάλι. Αν αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκό, ο Ιρανός θα έκανε χαρούμενες τέσσερις ομάδες με μία κίνηση: πρώτα από όλα την Ίντερ, η οποία θα απαλλαγεί επιτέλους από ένα «βαρύ» συμβόλαιο. Μετά τον Παναθηναϊκό, που θα έβρισκε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία πλέον θα υποδεχόταν τον Έλληνα επιθετικό με… ανοιχτές αγκάλες και τέλος τη Μίλαν, που θα έπαιρνε το «πράσινο φως» από τους Πορτογάλους για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χάρντερ»,  αναφέρει το δημοσίευμα. 



