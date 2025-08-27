Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
SPORTS
Ολυμπιακός Αγιασμός

Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη

Οι ερυθρόλευκοι λίγες ώρες πριν μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League πραγματοποίησαν τον αγιασμό εν όψει της νέας σεζόν

Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και επίσημα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με την αγχωτική νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, αύριο θα μάθει τους αντιπάλους του στο Champions League και σήμερα πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη.

Αγιασμός της ομάδας μας στο Ρέντη / Τhe annual sanctification of our team


Νωρίτερα είχε προηγηθεί σύσκεψη διοίκησης και προπονητικού τιμ προκειμένου να συζητηθούν όλες οι μεταγαφικές εκκρεμότητες καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της αγοράς, ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.

Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη



Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης