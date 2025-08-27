Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Ολυμπιακός: Αγιασμός στο Ρέντη
Οι ερυθρόλευκοι λίγες ώρες πριν μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League πραγματοποίησαν τον αγιασμό εν όψει της νέας σεζόν
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και επίσημα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, με την αγχωτική νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, αύριο θα μάθει τους αντιπάλους του στο Champions League και σήμερα πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί σύσκεψη διοίκησης και προπονητικού τιμ προκειμένου να συζητηθούν όλες οι μεταγαφικές εκκρεμότητες καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της αγοράς, ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Νωρίτερα είχε προηγηθεί σύσκεψη διοίκησης και προπονητικού τιμ προκειμένου να συζητηθούν όλες οι μεταγαφικές εκκρεμότητες καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της αγοράς, ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα