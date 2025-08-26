Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς η αποστολή για την Σαμψούντα
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς η αποστολή για την Σαμψούντα
Εκτός για το ματς της Πέμπτης μένει ο Γεντβάι
Με τον Τζούρισιτς αλλά όχι με τον Γεντβάι θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός προκειμένου να παίξει με την Σαμσουνσπόρ τον 2ο αγώνα των playoffs του Europa League.
Θυμίζουμε στο ΟΑΚΑ οι πράσινοι κέρδισαν 2-1.
Οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για το ματς είναι οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσουνσπόρ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.
Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.
Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ.
