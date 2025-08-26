Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό

Ρώσοι έκοψαν τον λαιμό σε 33χρονο στρατιώτη και αφού τον θεώρησαν νεκρό, τον πέταξαν σε λάκκο - Αυτός, αφού κατάφερε να βγει από τον λάκκο, έφτασε έρποντας στις ουκρανικές γραμμές στο Ντνιπροπετρόφσκ