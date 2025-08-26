Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
Ρώσοι έκοψαν τον λαιμό σε 33χρονο στρατιώτη και αφού τον θεώρησαν νεκρό, τον πέταξαν σε λάκκο - Αυτός, αφού κατάφερε να βγει από τον λάκκο, έφτασε έρποντας στις ουκρανικές γραμμές στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μια τρομακτική ιστορία επιβίωσης, η οποία εκτυλίχθηκε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο ήρθε στο φως τις τελευταίες μέρες στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστής ο 33χρονος εθνοφρουρός Βλάντισλαβ, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει, αφού Ρώσοι στρατιώτες του έκοψαν τον λαιμό, τον θεώρησαν νεκρό και τον έριξαν σε λάκκο μαζί με άλλους αιχμαλώτους.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Suspilne, ο Βλάντισλαβ κατόρθωσε να σκαρφαλώσει έξω από τον λάκκο και να περάσει πέντε ολόκληρες ημέρες έρποντας προς τις ουκρανικές γραμμές, προτού εντοπιστεί στις 17 Αυγούστου και μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο στρατιώτης είχε χάσει τεράστια ποσότητα αίματος, ενώ τα τραύματά του είχαν μολυνθεί.
Το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε, σημείωσε ότι σε 11 χρόνια μαχών δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιας φύσης τραυματισμούς. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σερχίι Ριζένκο, τόνισε: «Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος και αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η σιγουριά του ότι όλα θα πήγαιναν καλά».
Ο Βλάντισλαβ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει. Η ιστορία της διάσωσής του έχει καταγραφεί από τον ίδιο σε ημερολόγιο. Όπως σημειώνει, η μονάδα του έχασε μια θέση κοντά στο Ποκρόβσκ πριν από μερικές εβδομάδες και στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους συντρόφους του, αιχμαλωτίστηκε.
Στη μαρτυρία του καταγράφει φρικιαστικές πράξεις βίας από τις ρωσικές δυνάμεις εις βάρος των πρώτων αιχμαλώτων: ακρωτηριασμούς, βγαλμένα μάτια, κομμένα χείλη, αυτιά και γεννητικά όργανα. Ο ίδιος ήταν ο τελευταίος από οκτώ Ουκρανούς στρατιώτες που ρίχτηκαν σε λάκκο από τους Ρώσους, οι οποίοι πίστευαν ότι όλοι ήταν νεκροί.
Η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά τεκμηριωμένων εγκλημάτων πολέμου. Τον περασμένο μήνα, η ουκρανική εισαγγελία είχε ανακοινώσει ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 273 περιπτώσεις Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που εκτελέστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, κατάφωρη παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης.
Insieme ai suoi sette confratelli, Vladislav fu catturato durante una missione di combattimento.— VADYM 🇺🇦🌐🇮🇹 (@VadymVietrov) August 26, 2025
I russi torturarono loro brutalmente
Trovandosi nella fossa, lui si bendò il suo collo tagliato con i resti dei vestiti e, quando si fece buio, strisciò verso le posizioni ucraine… https://t.co/Sn446W1vdq pic.twitter.com/XQ4xtcCaa5
