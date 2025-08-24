Κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο από τον Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
SPORTS
Κολύμβηση Βασίλης Κακουλάκης

Κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο από τον Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων

Ο Κακουλάκης πήρε την 3η θέση στα 1500μ ελεύθερο στην Οραντέα με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων

Κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο από τον Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
2 ΣΧΟΛΙΑ

Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήλθε την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29. Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.

Πρώτος ήταν ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και ακολούθησε ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.



Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης