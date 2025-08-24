Κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο από τον Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
Ο Κακουλάκης πήρε την 3η θέση στα 1500μ ελεύθερο στην Οραντέα με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων
Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήλθε την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.
Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29. Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.
Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.
Πρώτος ήταν ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και ακολούθησε ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.
Ειδήσεις σήμερα:
Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο
Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών
Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr