Κολύμβηση: Χάλκινο μετάλλιο από τον Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήλθε την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29. Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.



Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.

Πρώτος ήταν ο Τούρκος, Κουζέι Τουντσελί με 14:48.81, και ακολούθησε ο Ιάπωνας, Καζούσι Ιμαφούκου με 14:56.97.







