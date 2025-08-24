Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός» - Τι είπε για τον Ρουί Βιτόρια και τους τίτλους - Βίντεο
Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός» - Τι είπε για τον Ρουί Βιτόρια και τους τίτλους - Βίντεο
Οι πρώτες δηλώσεις του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή μετά την ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό
Ο Ρενάτο Σάντσες είναι και πλέον μέλος του Παναθηναϊκού και θα παίξει για ένα χρόνο με την πράσινη φανέλα ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με θητεία σε Παρί, Μπάγερν Μονάχου και Μπενφίκα μετά την υπογραφή του συμβολαίου του μίλησε στο PAO TV για τον ρόλο που επέλεξε τον ΠΑΟ, για τον Ρουί Βιτόρια και τους στόχους του.
Οι δηλώσεις του Ρενάτο Σάντσες
«Πήρα προσωπικά την πρωτοβουλία να έρθω. Είμαι χαρούμενος που θα φοράω αυτή τη φανέλα… Το πιο σημαντικό είναι να εκπροσωπείς τον σύλλογο και τα χρώματά του με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος κάθε παίκτη είναι κάθε φορά να εκπροσωπεί τα χρώματα που φορά.
Είναι μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν δύσκολο να τον επιλέξω. Μάχεται για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είχα αμφιβολίες. Ο προπονητής αποτέλεσε κλειδί και ο σύλλογος έκανε προσπάθεια και το ίδιο το πρότζεκτ ήταν κίνητρο για να έρθω στον Παναθηναϊκό.
Στη ζωή συμβαίνουν διάφορα. Ήταν ο πρώτος μου προπονητής ο Ρουί Βιτόρια. Θα είναι πάλι μια καλή συγκυρία. Θα συνεννοηθούμε καλά. Είχαμε και φιλική σχέση και κερδίσαμε τίτλους. Θα προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τις καλές εμπειρίες.
Μίλησα περισσότερο με τον προπονητή, με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει βέβαια στην ομάδα, αλλά είχαν αγωνιστεί στην Ελλάδα και μου είπαν όμορφα πράγματα για τη χώρα και την Αθήνα…
Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω κάνει προετοιμασία σε σύγκριση με άλλους παίκτες που ξεκίνησαν 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά αισθάνομαι καλά. Θα χρειαστώ 2-3 εβδομάδες για να είμαι πλήρως έτοιμος και στην καλύτερή μου φόρμα.
Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός».
