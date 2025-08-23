«Πώς αισθάνεσαι για τη νίκη;»: Η επική ερώτηση δημοσιογράφου σε παίκτη της Βέρντερ Βρέμης που ηττήθηκε με 4άρα από την Άιντραχτ - Βίντεο

Η Βέρντερ Βρέμης ηττήθηκε από την Άιντραχτ με 4-1 και ο στόπερ, Μάρκο Φριντλ, της ηττημένης ομάδας αντάλλαξε φανέλα με τον γκολκίπερ της αντίπαλης ομάδας, έτσι η ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου μπερδεύτηκε