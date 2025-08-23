«Πώς αισθάνεσαι για τη νίκη;»: Η επική ερώτηση δημοσιογράφου σε παίκτη της Βέρντερ Βρέμης που ηττήθηκε με 4άρα από την Άιντραχτ - Βίντεο
Η Βέρντερ Βρέμης ηττήθηκε από την Άιντραχτ με 4-1 και ο στόπερ, Μάρκο Φριντλ, της ηττημένης ομάδας αντάλλαξε φανέλα με τον γκολκίπερ της αντίπαλης ομάδας, έτσι η ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου μπερδεύτηκε
Ένα ασυνήθιστο σκηνικό συνέβη σε απευθείας μετάδοση στη γερμανική τηλεόραση, μετά τον αγώνα Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Βέρντερ Βρέμης.
Η Βέρντερ Βρέμης ηττήθηκε με το βαρύ 4-1 στην έδρα της Άιντραχτ, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός των ηττημένων, Μάρκο Φριντλ, κλήθηκε να κάνει δηλώσεις.
Έχοντας νωρίτερα ανταλλάξει φανέλα με τον τερματοφύλακα της Άιντραχτ και πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ, έκατσε μπροστά στην κάμερα φορώντας την εμφάνιση των γηπεδούχων, κάτι που προφανώς μπέρδεψε τη ρεπόρτερ, η οποία τον ρώτησε αν είναι χαρούμενος με τη νίκη της ομάδας του.
Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα με μπόλικη αμηχανία, με τον παίκτη των ηττημένων να χαμογελά και να της απαντά: «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις».
Awkward moment on german TV: Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper (and former teammate) Michael Zetter after his side lost 1-4. He gets asked by a reporter if he's happy with the win, answers: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know"
byu/BVB-Oeli insoccer
