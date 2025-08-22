Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών: Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική Ελλάδας, 3-0 από τη Βραζιλία - Βίντεο

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Επόμενος αγώνας για την Εθνική ομάδα, την Κυριακή με το Πουέρτο Ρίκο, που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του από τη Γαλλία με 3-1 σετ
Η Εθνική γυναικών βόλεϊ στην επιστροφή της σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοίταξε στα μάτια την υπερδύναμη Βραζιλία, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ, στην πρεμιέρα της στον Γ' όμιλο που διεξάγεται στην Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης.
Η γαλανόλευκη ξεκίνησε με τις Όλγα Στράντζαλη, Φαίη Μπακοδήμου στα άκρα, την Αριστέα Τοντάι με την Κυριακή Τερζόγλου στο κέντρο, πασαδόρο την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, λίμπερο την Μαριαλένα Αρτακιανού και διαγώνια την Μάρθα Ανθούλη. Η τελευταία ήταν και η πρώτη σκόρερ της Εθνικής μας ομάδας με 18 πόντους με 59% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
Οι Βραζιλιάνες παρατάχθηκαν με όλα τους τα αστέρια στο τάραφλεξ, έχοντας ως κορυφαία την Γκάμπι με 18 πόντους. Μάλιστα η Βραζιλιάνα σούπερ σταρ αναδείχθηκε και MVP του αγώνα.
Η Βραζιλία έδειξε γιατί θεωρείται η καλύτερη ομάδα στον κόσμο στην υποδοχή, καθώς είχε 69% με 38% άριστες σε 45 ελληνικά σερβίς και δεν δέχθηκε άσσο σε τρία σετ. Το σερβίς και η επίθεση ήταν τα δύο στοιχεία που έκριναν τον αγώνα, με τις Βραζιλιάνες να έχουν 52% αποτελεσματικότητα (48/93 τελειωμένες) και την Ελλάδα 36% με 32/88 επιθέσεις.
Διακύμανση:
1ο σετ: 5-8, 12-16, 17-21, 18-25
2ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25
3ο σετ: 7-8, 9-16, 12-21, 16-25
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 0 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Βραζιλίας προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25) σε 67'.
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 4 (4/13 επ., 45% υπ. - 23% άριστες), Μπακοδήμου 4 (4/19 επ., 70% υπ. - 50% άριστες), Τερζόγλου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ. - 30% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, Τσιόγκα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Μπάκα 5 (5/13 επ., 43% υπ. - 00% άριστες), Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζε Ρομπέρτο Γκιμαράες): Ντιάνα 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τζούλια 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Ρομπέρτα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκάμπι 18 (16/29 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-69% άριστες), Κίσι 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ), Μπέργκμαν 16 (14/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ.-20% άριστες) / Μάτος (λ, 69% υπ.-38% άριστες), Μακρίος, Τζιοβάνα, Φιγκέιρε.
Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
Η βαθμολογία:
1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)
2. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)
3. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)
4. Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)
