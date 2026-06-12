Dimand: Εργα 200.000 τ.μ. σε εξέλιξη με ανεκτέλεστο 1,7 δισ. ευρώ και νέες συμφωνίες προ των πυλών
Dimand: Εργα 200.000 τ.μ. σε εξέλιξη με ανεκτέλεστο 1,7 δισ. ευρώ και νέες συμφωνίες προ των πυλών
Η πρόοδος των έργων της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως την περιέγραψε χθές η διοίκηση στη γενική συνέλευση
Με θετικό πρόσημο κινείται η Dimand κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη διοίκηση του κ. Δημήτρη Ανδριόπουλου να εκτιμά ότι η χρονιά θα εξελιχθεί με περαιτέρω βελτιωμένες επιδόσεις έναντι του 2025, εντός προγραμματισμού και χρονοδιαγραμμάτων και με καθοριστικό το ρόλο των μεγάλων έργων που «τρέχουν» αυτή την στιγμή.
«Το σύνολο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την εταιρεία ξεπερνά τα 200.000 τ.μ. ανωδομής, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς» ανέφερε χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος.
Παράλληλα, η Dimand υλοποιεί την τρέχουσα τετραετία έως το 2029 επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με βάση το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων, ενώ σύντομα αναμένονται και νέες ανακοινώσεις για projects που βρίσκονται στο στάδιο των τελικών υπογραφών.
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«Το σύνολο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την εταιρεία ξεπερνά τα 200.000 τ.μ. ανωδομής, μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς» ανέφερε χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος.
Παράλληλα, η Dimand υλοποιεί την τρέχουσα τετραετία έως το 2029 επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με βάση το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων, ενώ σύντομα αναμένονται και νέες ανακοινώσεις για projects που βρίσκονται στο στάδιο των τελικών υπογραφών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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