To ιπτάμενο ηλεκτρικό robotaxi της GAC

Η GAC, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα και η μητρική εταιρεία της AION, ξεκίνησε να κατασκευάζει το AirCab, που είναι αυτόνομο ιπτάμενο ρομποταξί. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό ελικόπτερο, το οποίο πετάει μόνο του.





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Το AirCab είναι διαθέσιμο από τη μάρκα Govy, που αποτελεί θυγατρική της GAC, και θα κατασκευάζεται σε 100 μονάδες ετησίως. Έχει ήδη λάβει όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εμπορική του εκμετάλλευση, ενώ έχει επίσης περάσει με επιτυχία τα crash tests που χρειάζονται.Η άτρακτος του Govy AirCab είναι κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, ενώ την κίνηση στο όχημα δίνουν 6 ζεύγη ελίκων.Οι μπαταρίες υψηλής πυκνότητας έχουν κυλινδρικό σχήμα, και σύμφωνα με τη GAC χρειάζονται 25 λεπτά για να φορτιστούν πλήρως. Παλαιότερες αναφορές έκαναν λόγο για αυτονομία 30 χιλιομέτρων, με ταχύτητα πτήσης τα 120 χλμ/ώρα.Η καμπίνα έχει χώρο για 2 επιβάτες, ενώ άξιο μνείας είναι το γεγονός πως το μικρό ελικόπτερο δεν έχει πιλότο. Αντιθέτως, υποστηρίζει αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, και παράλληλα διαθέτει εφεδρικό σύστημα πλοήγησης ελέγχου πτήσης, καθώς και αυτοδιάγνωση που βασίζεται σε cloud προκειμένου να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι. Η δύναμη του υπολογιστικού συστήματος ξεπερνά τα 500 TOPS (τρισεκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο).Για τους επιβάτες, το όχημα έχει συνδεσιμότητα 5G, έξυπνο ηλεκτρονικό βοηθό, και σύστημα αρωματισμού του εσωτερικού.