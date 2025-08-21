Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανέμιζε σημαία με τον Κεμάλ στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Δείτε βίντεο
Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανέμιζε σημαία με τον Κεμάλ στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Δείτε βίντεο
Οπαδοί της τουρκικής ομάδας βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ανέμισαν τη σημαία της ομάδας τους που απεικονίζει τον Κεμάλ, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 21:00 την Σάμσουνσπορ για τα playoffs του Europa League και κάποιοι οπαδοί της τουρκική ομάδας θέλησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα ένας φίλος της Σαμσουνσπόρ, βρέθηκε μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και άρχισε να ανεμίζει την σημαία με το σήμα του συλλόγου που υποστηρίζει, ενώ άλλοι τραγούδησαν συνθήματα.
Μάλιστα, το σχετικό βίντεο δεν άργησε να γίνει... viral στην γειτονική χώρα
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Συγκεκριμένα ένας φίλος της Σαμσουνσπόρ, βρέθηκε μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και άρχισε να ανεμίζει την σημαία με το σήμα του συλλόγου που υποστηρίζει, ενώ άλλοι τραγούδησαν συνθήματα.
Μάλιστα, το σχετικό βίντεο δεν άργησε να γίνει... viral στην γειτονική χώρα
Panathinaikos-Samsunspor maçı öncesi bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın başkenti Atina'da, takımın Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. pic.twitter.com/vdNFGkNcG3— Aykırı (@aykiricomtr) August 21, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα