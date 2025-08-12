Δανεικός από τη Μίλαν στην Κόμο ο Άλβαρο Μοράτα
SPORTS
Άλβαρο Μοράτα Κόμο Γαλατάσαραϊ Σεσκ Φάμπρεγας Μίλαν

Δανεικός από τη Μίλαν στην Κόμο ο Άλβαρο Μοράτα

Μετά το αποτυχημένο του πέρασμα από τη Γαλατάσαραϊ ο Ισπανός πάει να συναντήσει τον συμπατριώτη του, Φάμπρεγας στην Κόμο

Είναι επίσημο, ο Άλβαρο Μοράτα είναι νέος παίκτης για την Κόμο, όπου φτάνει δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τη Μίλαν, για τη σεζόν 2025-26 και για να παίξει υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας εντάχθηκε με δανεισμό στη Γαλατάσαραϊ την περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από τη Μίλαν.

Η Κόμο θα είναι η τέταρτη ομάδα του Αλβάρο Μοράτα μέσα σε ένα χρόνο. Έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι για τη Μίλαν, όπου πέρασε μόνο μισή σεζόν πριν ξεκινήσει την τουρκική του περιπέτεια. Ωστόσο, η επιθυμία του να επιστρέψει στην Ιταλία έγινε πραγματικότητα

Ο Μοράτα θα είναι ο έβδομος Ισπανός στο σύλλογο της Κόμο μετά τους Γιάκομπο Ραμόν, Χεσούς Ροντρίγκεθ, Άλεξ Βάλε -υπέγραψαν αυτό το καλοκαίρι-, Σέρχι Ρομπέρτο και Ιβάν Αθόν.


