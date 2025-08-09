Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Ουνιόν στο Βερολίνο με τρομερό γκολ του Τσικίνιο

Οι ερυθρόλευκοι, στο πιο δυνατό έως τώρα φιλικό τους παιχνίδι, ήταν και πάλι εξαιρετικοί - Απειλήθηκαν ελάχιστα από τους Γερμανούς και πήραν τη νίκη με το εντυπωσιακό γκολ του Τσικίνιο