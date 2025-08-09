Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Ουνιόν στο Βερολίνο με τρομερό γκολ του Τσικίνιο
Ο εξαιρετικός Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Ουνιόν στο Βερολίνο με τρομερό γκολ του Τσικίνιο
Οι ερυθρόλευκοι, στο πιο δυνατό έως τώρα φιλικό τους παιχνίδι, ήταν και πάλι εξαιρετικοί - Απειλήθηκαν ελάχιστα από τους Γερμανούς και πήραν τη νίκη με το εντυπωσιακό γκολ του Τσικίνιο
Ο Ολυμπιακός στο πιο δυνατό πρακτικά φιλικό του ως τώρα, αυτό με την Ουνιόν Βερολίνου, επικράτησε με σκορ 1-0 και ενώ σε έναν ακόμα αγώνα είχε τη στήριξη του κόσμου του. Γκολάρα του Τσικίνιο, που χτύπησε, όπως τραυματίστηκαν και οι Ζέλσον - Μπρούνο.
Πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με την Ουνιόν Βερολίνου
Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά είχε αρκετούς ενδεκαδάτους παίκτες του στο αρχικό του σχήμα. Ειδικότερα κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τζολάκης, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Μπρούνο, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια, κέντρο με Εσε και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς.
Οι χαμένες ευκαιρίες των Ελ Καμπί, Κοστίνια και Ζέλσον
Στο πρώτο διάστημα του πρώτου 45λεπτου ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πίεση της Ουνιόν. Από το 15ο λεπτό και μετά άρχισε να απειλεί περισσότερο. Στο 18' ο Καμπελά έδωσε στον Κοστίνια, εκείνος με κεφαλιά στον Εσε και αυτός με γυριστό στον Ελ Καμπί που πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πήγε κόρνερ από την σούπερ επέμβαση του Ρενόβ. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους ο Κοστίνια από θέση βολής έστειλε τη μπάλα έξω ενώ λίγο πριν το τέλος του α' μέρους ο Ελ Καμπί έχασε τετ α τετ και ο Ζέλσον που τον ακολούθησε απέτυχε να... κρεμάσει τον αντίπαλο πορτιέρε.
Αποχώρησε ο Ζέλσον με τραυματισμό, κεραυνοβόλησε ο Τσικίνιο για το 0-1!!!
Στο 2ο μέρος και ενώ είχε τραυματιστεί - αλλά συνέχισε - ο Μπρούνο χτύπησε και αποχώρησε με αλλαγή ο Ζέλσον Μαρτίνς (του οποίου τη θέση πήρε ο Μασούρας). Στο 74ο λεπτό μετά από μία εξαιρετική επίθεση και πάσα του Μουζακίτη στον Τσικίνιο ο Πορτογάλος εξαπέλυσε έναν κεραυνό για να κάνει το 0-1.
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρέσινγκ και η Ουνιόν είχε τις στιγμές της αλλά όποτε χρειάστηκε ο Τζολάκης ήταν παρών. Φάσεις έχασε και ο Ολυμπιακός με παίκτες όπως ο Ελ Καμπί.
Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Μπρούνο (67' Βέζο), Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Εσε (46' Ντάνι Γκαρθία) και Μουζακίτης - Τσικίνιο (79' Πνευμονίδης), Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς (67' λ. τρ. Μασούρας) - Ελ Καμπί.
Τα φιλικά του Ολυμπιακού
19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0
26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
Πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με την Ουνιόν Βερολίνου
Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά είχε αρκετούς ενδεκαδάτους παίκτες του στο αρχικό του σχήμα. Ειδικότερα κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τζολάκης, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Μπρούνο, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια, κέντρο με Εσε και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς.
Οι χαμένες ευκαιρίες των Ελ Καμπί, Κοστίνια και Ζέλσον
Στο πρώτο διάστημα του πρώτου 45λεπτου ο Ολυμπιακός δέχθηκε την πίεση της Ουνιόν. Από το 15ο λεπτό και μετά άρχισε να απειλεί περισσότερο. Στο 18' ο Καμπελά έδωσε στον Κοστίνια, εκείνος με κεφαλιά στον Εσε και αυτός με γυριστό στον Ελ Καμπί που πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πήγε κόρνερ από την σούπερ επέμβαση του Ρενόβ. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους ο Κοστίνια από θέση βολής έστειλε τη μπάλα έξω ενώ λίγο πριν το τέλος του α' μέρους ο Ελ Καμπί έχασε τετ α τετ και ο Ζέλσον που τον ακολούθησε απέτυχε να... κρεμάσει τον αντίπαλο πορτιέρε.
Αποχώρησε ο Ζέλσον με τραυματισμό, κεραυνοβόλησε ο Τσικίνιο για το 0-1!!!
Στο 2ο μέρος και ενώ είχε τραυματιστεί - αλλά συνέχισε - ο Μπρούνο χτύπησε και αποχώρησε με αλλαγή ο Ζέλσον Μαρτίνς (του οποίου τη θέση πήρε ο Μασούρας). Στο 74ο λεπτό μετά από μία εξαιρετική επίθεση και πάσα του Μουζακίτη στον Τσικίνιο ο Πορτογάλος εξαπέλυσε έναν κεραυνό για να κάνει το 0-1.
QUE GOLAAAAAAÇOOO DO OLYMPIACOS 👏⚽️🔥 PANCADAÇO do meio da rua de CHIQUINHO 🎯☄️#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/v358iCYoZe— SportyNet (@SportyNetBrasil) August 9, 2025
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρέσινγκ και η Ουνιόν είχε τις στιγμές της αλλά όποτε χρειάστηκε ο Τζολάκης ήταν παρών. Φάσεις έχασε και ο Ολυμπιακός με παίκτες όπως ο Ελ Καμπί.
Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Μπρούνο (67' Βέζο), Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Εσε (46' Ντάνι Γκαρθία) και Μουζακίτης - Τσικίνιο (79' Πνευμονίδης), Καμπελά και Ζέλσον Μαρτίνς (67' λ. τρ. Μασούρας) - Ελ Καμπί.
Τα φιλικά του Ολυμπιακού
19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0
26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα