Μοράτα: Ποδοσφαιριστής της Μίλαν έως το 2028 ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας

Η Μίλαν ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αλβάρο Μοράτα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μοράτα υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους «Ροσονέρι», με οψιόν για άλλον ένα χρόνο. Στη νέα ομάδα του θα φοράει το Νο 7.



Ο 31χρονος αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας είχε επίσης οδηγήσει την «Ρόχα» στην κατάκτηση του Nations League, το 2023. Η μεταγραφή του έφτασε στα 13 εκατ. ευρώ.

