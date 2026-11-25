Πετρέλαιο: Στα 90 δολάρια το Brent, η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο περιορίζει τις πιέσεις στις τιμές
Πετρέλαιο: Στα 90 δολάρια το Brent, η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο περιορίζει τις πιέσεις στις τιμές
Οι επιθέσεις σε πλοία και οι απειλές του Ιράν για αυστηρότερο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ διατηρούν αυξημένους τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά
Στα 90 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε την Τετάρτη το πετρέλαιο Brent, διαγράφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διατηρεί αυξημένες τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών δυνάμεων, τέσσερα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Τεχεράνη απείλησε να ενισχύσει τον έλεγχό της στην κρίσιμη αυτή ναυτιλιακή οδό, έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο, το οποίο προστέθηκε στα δύο που βρίσκονται ήδη στην περιοχή και συμμετέχουν στην εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου διεθνώς.
Παράλληλα, ο Οργανισμός εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τρέχον τρίμηνο. Η προοπτική αυτή λειτουργεί ανασταλτικά για τις τιμές, καθώς υποδηλώνει ότι η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να υπερβεί τη ζήτηση, περιορίζοντας την επίδραση των γεωπολιτικών κινδύνων.
Στις ΗΠΑ, εξάλλου, τα στοιχεία του κλάδου έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 100.000 βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα στην εικόνα της αγοράς.
Σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών δυνάμεων, τέσσερα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η Τεχεράνη απείλησε να ενισχύσει τον έλεγχό της στην κρίσιμη αυτή ναυτιλιακή οδό, έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.
Κλιμακώνεται η πίεση των ΗΠΑ προς το ΙράνΤην ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη, διευρύνοντας τις κυρώσεις που στοχεύουν τα χρηματοοικονομικά δίκτυα του Ιράν. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε επίσης την Τεχεράνη ως τον βασικό ύποπτο για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο, το οποίο προστέθηκε στα δύο που βρίσκονται ήδη στην περιοχή και συμμετέχουν στην εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου διεθνώς.
Ανάκαμψη των εξαγωγών και προοπτική πλεονάσματοςΠαρά την κλιμάκωση της έντασης, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει στο 74% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.
Παράλληλα, ο Οργανισμός εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος κατά το τρέχον τρίμηνο. Η προοπτική αυτή λειτουργεί ανασταλτικά για τις τιμές, καθώς υποδηλώνει ότι η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να υπερβεί τη ζήτηση, περιορίζοντας την επίδραση των γεωπολιτικών κινδύνων.
Στις ΗΠΑ, εξάλλου, τα στοιχεία του κλάδου έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 100.000 βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα στην εικόνα της αγοράς.
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