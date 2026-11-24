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Βίντεο καταγράφει άνδρα να σέρνει γυναίκα από τα πόδια μέσα σε πολυκατοικία στο Λος Άντζελες, συνελήφθη για απόπειρα απαγωγής
Βίντεο καταγράφει άνδρα να σέρνει γυναίκα από τα πόδια μέσα σε πολυκατοικία στο Λος Άντζελες, συνελήφθη για απόπειρα απαγωγής
Η επίθεση σημειώθηκε στο Δυτικό Χόλιγουντ και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας – Ο ύποπτος εντοπίστηκε μέσω συστήματος ζωντανής παρακολούθησης και οδηγήθηκε στη σύλληψη
Σοκαριστικές εικόνες από απόπειρα απαγωγής γυναίκας στο Δυτικό Χόλιγουντ του Λος Άντζελες καταγράφουν κάμερες ασφαλείας, με έναν άνδρα να την αρπάζει και να τη σέρνει από τα πόδια μέσα από το λόμπι συγκροτήματος κατοικιών.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου, σε πολυaκατοικία στην οδό Almont Drive. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, ο άνδρας επιτίθεται στη γυναίκα, την ρίχνει στο έδαφος και την αρπάζει από τα πόδια, σέρνοντάς την μέσα από τον χώρο υποδοχής και προς τις σκάλες του κτιρίου.
Η γυναίκα φέρεται να εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών. Ο δράστης φέρεται επίσης να της κάλυψε το στόμα με το χέρι, ενώ προσπαθούσε να την απομακρύνει από το σημείο.
Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του τμήματος του σερίφη στο Δυτικό Χόλιγουντ ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου.
Καθοριστική αποδείχθηκε η αξιοποίηση του συστήματος ζωντανής παρακολούθησης καμερών, μέσω του οποίου οι Αρχές παρακολούθησαν τις κινήσεις του και κατάφεραν να τον εντοπίσουν κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Santa Monica με την οδό Fuller Avenue.
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα απαγωγής από την Εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες.
Το βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση δημοσιοποιήθηκε, αποτυπώνοντας τις στιγμές κατά τις οποίες η γυναίκα προσπαθεί να αντισταθεί στον άνδρα που την τραβά βίαια μέσα στο κτίριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου, σε πολυaκατοικία στην οδό Almont Drive. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, ο άνδρας επιτίθεται στη γυναίκα, την ρίχνει στο έδαφος και την αρπάζει από τα πόδια, σέρνοντάς την μέσα από τον χώρο υποδοχής και προς τις σκάλες του κτιρίου.
Η γυναίκα φέρεται να εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών. Ο δράστης φέρεται επίσης να της κάλυψε το στόμα με το χέρι, ενώ προσπαθούσε να την απομακρύνει από το σημείο.
Surveillance footage obtained by WEHO TIMES shows a disturbing attack on a woman inside a West Hollywood apartment complex earlier this month, an incident authorities are investigating as a felony kidnapping. #westhollywood #weho #crime https://t.co/EOoDuh72fq— WEHO TIMES (@WEHO_TIMES) November 24, 2026
Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του τμήματος του σερίφη στο Δυτικό Χόλιγουντ ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου.
Καθοριστική αποδείχθηκε η αξιοποίηση του συστήματος ζωντανής παρακολούθησης καμερών, μέσω του οποίου οι Αρχές παρακολούθησαν τις κινήσεις του και κατάφεραν να τον εντοπίσουν κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Santa Monica με την οδό Fuller Avenue.
Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα απαγωγής από την Εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες.
Το βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση δημοσιοποιήθηκε, αποτυπώνοντας τις στιγμές κατά τις οποίες η γυναίκα προσπαθεί να αντισταθεί στον άνδρα που την τραβά βίαια μέσα στο κτίριο.
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