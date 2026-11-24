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Η Αριστερά στο Βερολίνο διέγραψε βουλευτή για τις αντισημιτικές δηλώσεις της
Η Αριστερά στο Βερολίνο διέγραψε βουλευτή για τις αντισημιτικές δηλώσεις της
Ανοίγει ο δρόμος για κυβέρνηση συνασπισμού Αριστεράς -Πρασίνων – SPD στο κρατίδιο
Η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς στο κρατίδιο του Βερολίνου ψήφισε την Τρίτη υπέρ της διαγραφής της βουλευτή Βανέσα Έμντε, λόγω των αντισημιτικών θέσεών της, των σχέσεων με συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος και της «αδυναμίας συνεργασίας» μαζί της.
Υπέρ της διαγραφής τάχθηκαν οι 33 από τους 43 βουλευτές, ανάμεσά τους και η ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Η κριτική εναντίον της Έμντε επισκιάζει εδώ και εβδομάδες τις συνομιλίες της Αριστεράς για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους.
Η Έμντε υπέγραψε δήλωση κατά του αντισημιτισμού, για να λάβει λίγο αργότερα δημοσίως αποστάσεις, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει δικαίωμα ύπαρξης για κράτη, αλλά μόνο για ανθρώπους». Επιπλέον, κατά την προεκλογική περίοδο εμφανίστηκε σε εκδήλωση του κόμματός της μαζί με τον Ιμπραήμ Ιμπραήμ, εκπρόσωπο της Ενωμένης Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής (VPNK), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστική» από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος στο Βερολίνο και πριν από λίγες ημέρες δήλωσε ότι η είσοδός της στην κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς συνιστά «κέρδος εδάφους σε βάρος των συμφερόντων της “κρατικής επιταγής”» που ορίζει το γερμανικό Σύνταγμα για το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.
Στις δηλώσεις της η ηγεσία της ΚΟ της Αριστεράς απάντησε ότι «δεν υπάρχει πλέον κοινός τόπος για συνεργασία» μαζί της και να ζητήσει την αποχώρησή της, επειδή παραβίασε την «συμφωνία κατόχου εντολής» σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις.
Η συμφωνία ορίζει ότι όλοι οι βουλευτές τηρούν την πλατφόρμα και το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματός τους. Η Έμντε είχε τότε αρνηθεί να παραδώσει την έδρα της.
Η απομάκρυνση της Βανέσα Έμντε αναμένεται να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό συνασπισμού υπό την Ελίφ Εράλπ. Ερωτηθείς ο επικεφαλής του SPD στο κρατίδιο Στέφεν Κραχ τι θα συνέβαινε εάν η Έμντε παρέμενε στη βουλή, είχε πριν από λίγες ημέρες δηλώσει: «Τότε δεν θα έχουμε συνασπισμό».
Υπέρ της διαγραφής τάχθηκαν οι 33 από τους 43 βουλευτές, ανάμεσά τους και η ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Η κριτική εναντίον της Έμντε επισκιάζει εδώ και εβδομάδες τις συνομιλίες της Αριστεράς για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους.
Η Έμντε υπέγραψε δήλωση κατά του αντισημιτισμού, για να λάβει λίγο αργότερα δημοσίως αποστάσεις, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει δικαίωμα ύπαρξης για κράτη, αλλά μόνο για ανθρώπους». Επιπλέον, κατά την προεκλογική περίοδο εμφανίστηκε σε εκδήλωση του κόμματός της μαζί με τον Ιμπραήμ Ιμπραήμ, εκπρόσωπο της Ενωμένης Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής (VPNK), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστική» από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος στο Βερολίνο και πριν από λίγες ημέρες δήλωσε ότι η είσοδός της στην κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς συνιστά «κέρδος εδάφους σε βάρος των συμφερόντων της “κρατικής επιταγής”» που ορίζει το γερμανικό Σύνταγμα για το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.
Στις δηλώσεις της η ηγεσία της ΚΟ της Αριστεράς απάντησε ότι «δεν υπάρχει πλέον κοινός τόπος για συνεργασία» μαζί της και να ζητήσει την αποχώρησή της, επειδή παραβίασε την «συμφωνία κατόχου εντολής» σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις.
Η συμφωνία ορίζει ότι όλοι οι βουλευτές τηρούν την πλατφόρμα και το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματός τους. Η Έμντε είχε τότε αρνηθεί να παραδώσει την έδρα της.
Η απομάκρυνση της Βανέσα Έμντε αναμένεται να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό συνασπισμού υπό την Ελίφ Εράλπ. Ερωτηθείς ο επικεφαλής του SPD στο κρατίδιο Στέφεν Κραχ τι θα συνέβαινε εάν η Έμντε παρέμενε στη βουλή, είχε πριν από λίγες ημέρες δηλώσει: «Τότε δεν θα έχουμε συνασπισμό».
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