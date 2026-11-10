Κόντρα στη Βουλή για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Εθνικά επιζήμια η στάση του ΠΑΣΟΚ» λέει ο Παπασταύρου - «Θέλουμε απαντήσεις» επιμένει ο Ανδρουλάκης
Κόντρα στη Βουλή για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Εθνικά επιζήμια η στάση του ΠΑΣΟΚ» λέει ο Παπασταύρου - «Θέλουμε απαντήσεις» επιμένει ο Ανδρουλάκης
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης η ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία – «Άδεια ζητήθηκε μόνο από Ελλάδα και Κύπρο» τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, ενώ ένταση προκάλεσε ο διάλογος Ανδρουλάκη - Καιρίδη με την προτροπή «Ρωτήστε την Τουρκία»
Για στρέβλωση της πραγματικότητας που προκαλεί εθνική ζημιά κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις διπλωματικές ενέργειες της Ελλάδας για το έργο πόντισης του καλωδίου.
«Η στρέβλωση της πραγματικότητας και είναι εθνικά επιζήμια και όχι υπεύθυνη στάση. Το έργο είναι εθνικά στρατηγικό και προχωράει. Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και τη διασυνδέει με την Ευρώπη» είπε ο υπουργός Ενέργειας και περιβάλλοντος επισημαίνοντας ότι άδεια ζητήθηκε μόνο από Ελλάδα και Κύπρο ενώ το έργο έχει την στήριξη ΕΕ και ΗΠΑ.
«Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η διακοίνωση είναι αίτηση άδειας. Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα. Μην επιχειρηματολογείτε για μικροκομματική σκοπιμότητα» επέμεινε ο υπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Νωρίτερα ο κ Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων είπε: «Εξισώσατε τη ρηματική με το χαρτάκι της ΔΕΗ όταν έχουμε διακοπή στο ρεύμα. Ο κ Τάσος Χατζηβασιλείου είπε ότι είναι όπως η ειδοποίηση στην ΕΥΔΑΠ όταν σκάβουν κάτω από το σπίτι σου. Κάτω από το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε; Αυτές οι δηλώσεις είναι φαιδρές και πρέπει να τοποθετηθείτε. Επιμένω. Θέλουμε να μάθουμε τι έχει συμβεί. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι αυτό που ήθελε η Τουρκία από τον Ελλάδα το βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις. Χρειάζεται να συζητάμε με ειλικρίνεια. Να βρίσκουμε πάντα κοινό τόπο για το εθνικό συμφέρον και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλά με απόλυτο σεβασμό 1σε ευρωπαϊκό κεκτημένο και δίκαιο θάλασσας».
Ο διάλογος έχει ως εξής:
Καιρίδης: Σας λέω τούτο, δεν την έχουμε εμείς την ρηματική διακοίνωση, οι Τούρκοι την έχουν.
Ανδρουλάκης: Άρα δεν ξέρετε το περιεχόμενο…
Καιρίδης: Προφανώς δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, εσείς αν τη ξέρετε να μας το πείτε. Για να συνεννοηθούμε, αν υπήρχε το οτιδήποτε, ο Ερντογάν πιεζόμενος θα το είχε ήδη διαρρεύσει. Εμείς, δεν θέλουμε να βγούμε και να πανηγυρίσουμε και να πούμε: «Νικήσαμε». Εμείς, θέλουμε τη δουλειά μας να κάνουμε, να προχωρήσει το έργο, να μην υπάρχουν εντάσεις, να κατοχυρώνονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ούτε πρόκειται το αξιοποιήσουμε όπως εσείς για προεκλογικό φέιγ βολάν και κλοτσοσκούφι. Σας το έχω πει: Θα βγείτε δεύτεροι, μην έχετε άγχος. Είστε δευτεραθλητές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να κάνει κωλοτούμπα στην κωλοτούμπα.
Ανδρουλάκης: Πριν από λίγο είπε ο Καιρίδης πως δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, γιατί είναι ανώδυνη. Πώς αξιολογείτε κάτι που δεν ξέρετε; Δηλαδή, εσείς μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα;
Καιρίδης: Εσείς πώς μιλάτε;
Ανδρουλάκης: Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση.
Καιρίδης: Ρωτήστε την Τουρκία λοιπόν.
Ανδρουλάκης: Εμείς, είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα κύριε. Και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό.
Καιρίδης: Για κάτι που δεν έχει;
Ανδρουλάκης: Ξέρατε ότι η Γαλλία θα κάνει ρηματική διακοίνωση; Συμφωνήσατε με το περιεχόμενο της; Τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πώς ξαφνικά ένα έργο που «πάγωσε» το 2024 τώρα «ξεπαγώνει»; Τι μεσολάβησε; Τα ερωτήματα αυτά έχουν μια αγωνία: Το παρόν και το μέλλον. Γιατί αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο, που αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να βρίσκει μια άλλη Γαλλία, είστε γελασμένοι. Εμείς τέτοια ατζέντα δεν έχουμε. Κι αυτά τα ίσως γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε είναι εθνικά ανώδυνο, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία.
«Η στρέβλωση της πραγματικότητας και είναι εθνικά επιζήμια και όχι υπεύθυνη στάση. Το έργο είναι εθνικά στρατηγικό και προχωράει. Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και τη διασυνδέει με την Ευρώπη» είπε ο υπουργός Ενέργειας και περιβάλλοντος επισημαίνοντας ότι άδεια ζητήθηκε μόνο από Ελλάδα και Κύπρο ενώ το έργο έχει την στήριξη ΕΕ και ΗΠΑ.
«Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η διακοίνωση είναι αίτηση άδειας. Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα. Μην επιχειρηματολογείτε για μικροκομματική σκοπιμότητα» επέμεινε ο υπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Νωρίτερα ο κ Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων είπε: «Εξισώσατε τη ρηματική με το χαρτάκι της ΔΕΗ όταν έχουμε διακοπή στο ρεύμα. Ο κ Τάσος Χατζηβασιλείου είπε ότι είναι όπως η ειδοποίηση στην ΕΥΔΑΠ όταν σκάβουν κάτω από το σπίτι σου. Κάτω από το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε; Αυτές οι δηλώσεις είναι φαιδρές και πρέπει να τοποθετηθείτε. Επιμένω. Θέλουμε να μάθουμε τι έχει συμβεί. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι αυτό που ήθελε η Τουρκία από τον Ελλάδα το βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις. Χρειάζεται να συζητάμε με ειλικρίνεια. Να βρίσκουμε πάντα κοινό τόπο για το εθνικό συμφέρον και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλά με απόλυτο σεβασμό 1σε ευρωπαϊκό κεκτημένο και δίκαιο θάλασσας».
Καιρίδης σε Ανδρουλάκη: «Ρωτήστε την Τουρκία για τη ρηματική διακοίνωση»Οι τόνοι ανέβηκαν όταν στη συζήτηση παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας Δημήτρης Καιρίδης
Ο διάλογος έχει ως εξής:
Καιρίδης: Σας λέω τούτο, δεν την έχουμε εμείς την ρηματική διακοίνωση, οι Τούρκοι την έχουν.
Ανδρουλάκης: Άρα δεν ξέρετε το περιεχόμενο…
Καιρίδης: Προφανώς δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω, εσείς αν τη ξέρετε να μας το πείτε. Για να συνεννοηθούμε, αν υπήρχε το οτιδήποτε, ο Ερντογάν πιεζόμενος θα το είχε ήδη διαρρεύσει. Εμείς, δεν θέλουμε να βγούμε και να πανηγυρίσουμε και να πούμε: «Νικήσαμε». Εμείς, θέλουμε τη δουλειά μας να κάνουμε, να προχωρήσει το έργο, να μην υπάρχουν εντάσεις, να κατοχυρώνονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ούτε πρόκειται το αξιοποιήσουμε όπως εσείς για προεκλογικό φέιγ βολάν και κλοτσοσκούφι. Σας το έχω πει: Θα βγείτε δεύτεροι, μην έχετε άγχος. Είστε δευτεραθλητές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να κάνει κωλοτούμπα στην κωλοτούμπα.
Ανδρουλάκης: Πριν από λίγο είπε ο Καιρίδης πως δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, γιατί είναι ανώδυνη. Πώς αξιολογείτε κάτι που δεν ξέρετε; Δηλαδή, εσείς μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα;
Καιρίδης: Εσείς πώς μιλάτε;
Ανδρουλάκης: Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση.
Καιρίδης: Ρωτήστε την Τουρκία λοιπόν.
Ανδρουλάκης: Εμείς, είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα κύριε. Και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό.
Καιρίδης: Για κάτι που δεν έχει;
Ανδρουλάκης: Ξέρατε ότι η Γαλλία θα κάνει ρηματική διακοίνωση; Συμφωνήσατε με το περιεχόμενο της; Τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πώς ξαφνικά ένα έργο που «πάγωσε» το 2024 τώρα «ξεπαγώνει»; Τι μεσολάβησε; Τα ερωτήματα αυτά έχουν μια αγωνία: Το παρόν και το μέλλον. Γιατί αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο, που αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να βρίσκει μια άλλη Γαλλία, είστε γελασμένοι. Εμείς τέτοια ατζέντα δεν έχουμε. Κι αυτά τα ίσως γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε είναι εθνικά ανώδυνο, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία.
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