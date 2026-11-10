Μαζική προσέλευση 650.000 πιστών σε μία ακόμη υπαίθρια λειτουργία του πάπα Λέοντα στην Αργεντινή
Μαζική προσέλευση 650.000 πιστών σε μία ακόμη υπαίθρια λειτουργία του πάπα Λέοντα στην Αργεντινή
«Πηγαίνετε και γίνετε άγιοι!» προέτρεψε ο ποντίφικας στο κήρυγμά του, «στο σχολείο ή στη δημόσια πλατεία, με την οικογένεια ή τους φίλους σας, στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο αγρόκτημα ή στο γραφείο»
Ο πάπας Λέων προσέλκυσε σήμερα τουλάχιστον 650.000 πιστούς σε μια υπαίθρια λειτουργία στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής, την Κόρντομπα, η δεύτερη μαζικότερη προσέλευση κόσμου κατά τη διάρκεια της 12ήμερης περιοδείας στη Νότια Αμερική, καθώς προσκυνητές ταξίδεψαν από ολόκληρη τη χώρα για αυτήν την εκδήλωση.
Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονταν πίσω από τα προστατικά κιγκλιδώματα σε μια στρατιωτική βάση της Αργεντινής, κατά την άφιξη του Λέοντα για τη λειτουργία με το ανοικτό παπικό όχημά του. Πολλοί κρατούσαν σημαίες του Βατικανού και φώναζαν «Σε αγαπάμε, πάπα».
Ο Λέων, που πραγματοποιεί μια φιλόδοξη περιοδεία σε τρεις χώρες, έως τη 17η Νοεμβρίου, διέσχισε μια απόσταση 1.300 χλμ από και προς το Μπουένος Άιρες σήμερα για δύο εκδηλώσεις στην Κόρντομπα, μια πόλη στην οροσειρά Σιέρας Τσίκας με μακρά καθολική ιστορία και ισχυρούς δεσμούς με το τάγμα των Ιησουιτών.
Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ο ποντίφικας εξήρε τη μακρά ιστορία της Αργεντινής στην καθολική πίστη, επικαλούμενος το παράδειγμα της πρώτης γυναίκας αγίας της χώρας, της μοναχής του 18ου αιώνα που ήταν γνωστή ως Μάμα Αντούλα (Mama Antula), καθώς και σε έναν επίσκοπο, δύο ιερείς και έναν λαϊκό πιστό, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τη στρατιωτική χούντα της Αργεντινής το 1976.
«Εδώ στην Κόρντομπα... θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τους ποικίλους καρπούς αγιότητας που προσέφεραν οι άνδρες και οι γυναίκες, τους οποίους ο Κύριος έστειλε σε αυτή τη γη της Αργεντινής», δήλωσε.
Επιπλέον, ο ίδιος προέτρεψε τους πολίτες της Αργεντινής να «γίνουν άγιοι», ακολουθώντας το παράδειγμα Αργεντινών αγίων, οι οποίοι αφιερώθηκαν στην «οικοδόμηση μιας πατρίδας βασισμένης στην αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη».
«Πηγαίνετε και γίνετε άγιοι!» προέτρεψε ο ποντίφικας στο κήρυγμά του. «Στο σχολείο ή στη δημόσια πλατεία, με την οικογένεια ή τους φίλους σας, στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο αγρόκτημα ή στο γραφείο».
Ο Λέων είναι ο πρώτος πάπας που επισκέπτεται την Αργεντινή, με κυρίως καθολικό πληθυσμό, από το 1987.
Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν σε μια υπαίθρια λειτουργία με τον πάπα στο Μπουένος Άιρες χθες, στην ογκωδέστερη εκδήλωση στη 18 μηνών παπική θητεία του.
Ο 71χρονος ποντίφικας, που επισκέφθηκε νωρίτερα και την Ουρουγουάη, θα μεταβεί κατόπιν στο Περού, στο πλαίσιο της περιοδείας του διάρκειας 12 ημερών στη Λατινική Αμερική, όπου υπηρέτησε επί είκοσι χρόνια ως ιεραπόστολος και επίσκοπος.
Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονταν πίσω από τα προστατικά κιγκλιδώματα σε μια στρατιωτική βάση της Αργεντινής, κατά την άφιξη του Λέοντα για τη λειτουργία με το ανοικτό παπικό όχημά του. Πολλοί κρατούσαν σημαίες του Βατικανού και φώναζαν «Σε αγαπάμε, πάπα».
Ο Λέων, που πραγματοποιεί μια φιλόδοξη περιοδεία σε τρεις χώρες, έως τη 17η Νοεμβρίου, διέσχισε μια απόσταση 1.300 χλμ από και προς το Μπουένος Άιρες σήμερα για δύο εκδηλώσεις στην Κόρντομπα, μια πόλη στην οροσειρά Σιέρας Τσίκας με μακρά καθολική ιστορία και ισχυρούς δεσμούς με το τάγμα των Ιησουιτών.
"Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino" El papa León XIV pidió que "abran sus corazones" y dijo: "Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad. Vayan y evangelicen".— Corta (@somoscorta) November 10, 2026
Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ο ποντίφικας εξήρε τη μακρά ιστορία της Αργεντινής στην καθολική πίστη, επικαλούμενος το παράδειγμα της πρώτης γυναίκας αγίας της χώρας, της μοναχής του 18ου αιώνα που ήταν γνωστή ως Μάμα Αντούλα (Mama Antula), καθώς και σε έναν επίσκοπο, δύο ιερείς και έναν λαϊκό πιστό, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τη στρατιωτική χούντα της Αργεντινής το 1976.
«Εδώ στην Κόρντομπα... θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τους ποικίλους καρπούς αγιότητας που προσέφεραν οι άνδρες και οι γυναίκες, τους οποίους ο Κύριος έστειλε σε αυτή τη γη της Αργεντινής», δήλωσε.
Επιπλέον, ο ίδιος προέτρεψε τους πολίτες της Αργεντινής να «γίνουν άγιοι», ακολουθώντας το παράδειγμα Αργεντινών αγίων, οι οποίοι αφιερώθηκαν στην «οικοδόμηση μιας πατρίδας βασισμένης στην αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη».
«Πηγαίνετε και γίνετε άγιοι!» προέτρεψε ο ποντίφικας στο κήρυγμά του. «Στο σχολείο ή στη δημόσια πλατεία, με την οικογένεια ή τους φίλους σας, στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο αγρόκτημα ή στο γραφείο».
Ο Λέων είναι ο πρώτος πάπας που επισκέπτεται την Αργεντινή, με κυρίως καθολικό πληθυσμό, από το 1987.
Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρέστησαν σε μια υπαίθρια λειτουργία με τον πάπα στο Μπουένος Άιρες χθες, στην ογκωδέστερη εκδήλωση στη 18 μηνών παπική θητεία του.
Ο 71χρονος ποντίφικας, που επισκέφθηκε νωρίτερα και την Ουρουγουάη, θα μεταβεί κατόπιν στο Περού, στο πλαίσιο της περιοδείας του διάρκειας 12 ημερών στη Λατινική Αμερική, όπου υπηρέτησε επί είκοσι χρόνια ως ιεραπόστολος και επίσκοπος.
Πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα, πριν από τέσσερις εβδομάδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα