Μαζική προσέλευση 650.000 πιστών σε μία ακόμη υπαίθρια λειτουργία του πάπα Λέοντα στην Αργεντινή

«Πηγαίνετε και γίνετε άγιοι!» προέτρεψε ο ποντίφικας στο κήρυγμά του, «στο σχολείο ή στη δημόσια πλατεία, με την οικογένεια ή τους φίλους σας, στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο αγρόκτημα ή στο γραφείο»