Τσίπρας: Απαιτείται μια εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά να περάσει ο έλεγχος των ΒΙ.ΠΕ στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Δημόσιο