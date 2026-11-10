Μαρινάκης: Αυτοδυναμία της ΝΔ ο στόχος για το 2027, το rebranding του Τσίπρα τελικά ήταν μόνο rebranding εικόνας

Για τις αναφορές σε ποινικές ευθύνες και την υπόθεση των υποκλοπών σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που αποφασίζει ποιος και πότε θα λογοδοτήσει, ενώ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι επαναφέρει πρακτικές του παρελθόντος.«Το rebranding από τον κύριο Τσίπρα τελικά ήταν μόνο rebranding εικόνας», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στη ρητορική περί φυλάκισης πολιτικών αντιπάλων.Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την κριτική για τον ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές του 2015 και του 2019 οδήγησαν στην πρόωρη αποφυλάκιση χιλιάδων κρατουμένων και σε ηπιότερες ποινές για σοβαρά αδικήματα. Αντιπαρέβαλε την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι εισηγήσεις των επιστημόνων δεν αναιρούν την πολιτική ευθύνη των βουλευτών που ψηφίζουν τους νόμους. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για τα λεγόμενα «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» επί ΣΥΡΙΖΑ και την υπόθεση Novartis.Αναφορικά με το κράτος δικαίου, επεσήμανε ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν βελτίωση, σημειώνοντας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα εμφανίζει λιγότερες συστάσεις από 15 άλλες χώρες. Διευκρίνισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες διαφθοράς και ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις.Για την ακρίβεια και το κόστος ζωής αναγνώρισε ότι αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται συγκριτικά, τόσο με την κατάσταση που παρέλαβαν όσο και με όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη.Έκανε μομφή για τη στάση της αντιπολίτευσης υπογραμμίζοντας ότι «όταν κάτι το λες συνέχεια, προφανώς περισσότεροι από αυτούς που κανονικά θα το πίστευαν, το πιστεύουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέτοια τα ποσοστά, αλλά σίγουρα όταν έχεις εν χορώ μια αντιπολίτευση, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, κοστολογημένων λύσεων, να λέει συνεχώς δύο πράγματα», μιλώντας για «‘ακρίβεια Μητσοτάκη’, λες και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει, αντιπροτείνοντας και τάζοντας τα πάντα στους πάντες χωρίς κοστολόγηση. Το μοτίβο τους αυτό είναι. Και το δεύτερο σκέλος του μοτίβου τους ποιο είναι; "Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση"».Ανέφερε ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα κινήθηκε τους τελευταίους μήνες ελαφρώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω κυρίως της ενέργειας, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν τους περισσότερους μήνες χαμηλότερος. «Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι ο λαϊκισμός. Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι η πλειοδοσία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.Για τις ελλείψεις στα σχολεία και τις κυβερνοεπιθέσεις παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά επικαλέστηκε τους περισσότερους από 50.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και την αναβάθμιση περισσότερων από 80 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας.Στο ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων υπογράμμισε ότι η κατάργηση του ασύλου ανομίας, οι πειθαρχικές και αστικές κυρώσεις, η δυνατότητα επέμβασης της αστυνομίας και η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας αποτελούν βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η πολιτεία άργησε επί δεκαετίες να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ότι χρειάζεται ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων.Για τις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής επικαλέστηκε τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία σε δύο χρόνια εξάρθρωσε 262 εγκληματικές οργανώσεις και διαχειρίστηκε περισσότερες από 1.500 υποθέσεις.Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ, στους ηλεκτρονικούς ελέγχους, στα POS, στο IRIS και στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να παρέμβει, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτέλεσε μια αναγκαία μόνιμη μεταρρύθμιση.«Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση σε ορισμένες αλλαγές οφείλεται ενίοτε στον φόβο της μεγάλης ανατροπής.Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, αναγνώρισε ότι η ΝΔ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, αλλά σημείωσε ότιΓια τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εκτίμησε ότι το βασικό πρόβλημα ήταν ο τρόπος επικοινωνίας του νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν, οι οποίες ενδεχομένως πλήγωσαν ένα τμήμα της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της ΝΔ. Τέλος, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αντιπαρατεθεί πολιτικά εφόσον αυτό συμβεί, ενώ επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία δεν είναι ανέφικτος στόχος.Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η ΝΔ μπορεί να κινηθεί από το 30%-31% της εκτίμησης ψήφου προς το 36%-38%, επικαλούμενος και το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, επανέλαβε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση συνεργασίας είναι ένα ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική στάση και τη φιλοσοφία που είχε επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά, ασκώντας κριτική στη σημερινή ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.«Εμείς έχουμε έναν μοναδικό στόχο, την αυτοδυναμία, όχι όμως υπαγορευόμενο από αλαζονεία- ‘εμείς είμαστε και κανένας άλλος’, σε καμία περίπτωση- αλλά γιατί από τα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσει η χώρα μπροστά, διορθώνοντας και τα δικά μας λάθη και πετυχαίνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα». Απάντησε επίσης ότι δεν γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών επισημαίνοντας παράλληλα ότι «και η τελευταία μέρα μέχρι την προκήρυξη των εκλογών μετράει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σημαντικό το τι θα κάνεις, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, όλοι μας μέχρι εκείνη την ημέρα, παρά η μέρα αυτή».