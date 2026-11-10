Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις φήμες χωρισμού από τον Χρήστο Μάστορα: Κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσουμε
Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις φήμες χωρισμού από τον Χρήστο Μάστορα: Κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσουμε
Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα, δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου, είπε το μοντέλο
Στις φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Χρήστο Μάστορα αναφέρθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, εξηγώντας πως θα τοποθετηθεί σχετικά όταν αισθανθεί πιο άνετα να συζητήσει το θέμα.
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να περνάει κρίση ή ακόμα και να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, με το μοντέλο να δέχεται σχετική ερώτηση για τη σχέση της κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τόνισε, πως το μέρος δεν ήταν το κατάλληλο για να συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, αντιλαμβάνεται τους λόγους που απασχολεί η σχέση της με τον τραγουδιστή, αναφέροντας πως σε έναν άλλον χρόνο, όταν εκείνη νιώσει έτοιμη, θα μιλήσει πιο ανοιχτά.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις φήμες χωρισμού με τον Χρήστο Μάστορα, το μοντέλο είπε: «Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα, δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα, εδώ. Είμαι για εντελώς διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Καταλαβαίνω τον λόγο ρωτάτε και η σχέση μου με τον Χρήστο είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε. Κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσουμε» και πρόσθεσε σε σχόλιο ότι φαίνεται πολύ ήρεμη: «Έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία».
Δείτε το βίντεο
Στις 25 Σεπτεμβρίου μέσα από την ίδια εκπομπή είχε αναφερθεί ότι υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους. Αναφερόμενη στις φήμες που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι για τη σχέση τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε: «Υπήρξαν διάφορες φήμες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες τους ήθελαν χωριστά».
Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναφέρει, ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Πάρο είχε σημειωθεί μία παρεξήγηση ανάμεσα στο ζευγάρι, την οποία, όπως φαινόταν τότε, είχαν αφήσει πίσω τους. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε».
Ωστόσο, η Τίνα Μεσσαροπούλου μετέφερε διαφορετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, παρά την προσπάθεια του ζευγαριού να συνεχίσει τη σχέση του, τα προβλήματα παρέμειναν και τελικά δεν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν. Όπως πρόσθεσε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει πλέον βρει νέο σπίτι και ζει μόνη της. Η δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ».
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να περνάει κρίση ή ακόμα και να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, με το μοντέλο να δέχεται σχετική ερώτηση για τη σχέση της κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη τόνισε, πως το μέρος δεν ήταν το κατάλληλο για να συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, αντιλαμβάνεται τους λόγους που απασχολεί η σχέση της με τον τραγουδιστή, αναφέροντας πως σε έναν άλλον χρόνο, όταν εκείνη νιώσει έτοιμη, θα μιλήσει πιο ανοιχτά.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις φήμες χωρισμού με τον Χρήστο Μάστορα, το μοντέλο είπε: «Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα, δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα, εδώ. Είμαι για εντελώς διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Καταλαβαίνω τον λόγο ρωτάτε και η σχέση μου με τον Χρήστο είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε. Κάποια στιγμή, όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα, θα το συζητήσουμε» και πρόσθεσε σε σχόλιο ότι φαίνεται πολύ ήρεμη: «Έχω κάνει πολλή ψυχοθεραπεία».
Δείτε το βίντεο
Στις 25 Σεπτεμβρίου μέσα από την ίδια εκπομπή είχε αναφερθεί ότι υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους. Αναφερόμενη στις φήμες που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι για τη σχέση τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε: «Υπήρξαν διάφορες φήμες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες τους ήθελαν χωριστά».
Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναφέρει, ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Πάρο είχε σημειωθεί μία παρεξήγηση ανάμεσα στο ζευγάρι, την οποία, όπως φαινόταν τότε, είχαν αφήσει πίσω τους. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε».
Ωστόσο, η Τίνα Μεσσαροπούλου μετέφερε διαφορετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, παρά την προσπάθεια του ζευγαριού να συνεχίσει τη σχέση του, τα προβλήματα παρέμειναν και τελικά δεν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν. Όπως πρόσθεσε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει πλέον βρει νέο σπίτι και ζει μόνη της. Η δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ».
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