Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα για 27.000 θέσεις εργασίας, από αύριο οι παραγγελίες στην Pizza Fan

Προτεραιότητα σε γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης – Τι είπε η υπουργός Εργασίας για την επαναλειτουργία της Pizza Fan