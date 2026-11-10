Μητσοτάκης στο Greece Talks: Από τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή

για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, κάνοντας αναφορά στη

απάντησε χαμογελώντας ο πρωθυπουργός αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και η σύζυγός του έχει την ίδια απορία. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.