Μητσοτάκης στο Greece Talks: Από τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Από τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή
«Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει, κι αυτό είναι μια ψυχική διαδικασία όλες οι καριέρες τελειώνουν» είπε χαρακτηριστικά
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα όταν και όποτε ολοκληρώσει την θητεία του ως πρωθυπουργός αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Greece Talks 2026, που διοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr, κατά τη συζήτησή του με τον Αντώνη Σρόιτερ.
Ο πρωθυπουργός αρχικά απάντησε με χιούμορ όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, κάνοντας αναφορά στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε χαμογελώντας ο πρωθυπουργός αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και η σύζυγός του έχει την ίδια απορία. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.
Προχωρώντας τη σκέψη του ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει στο μυαλό του το τέλος της πολιτικής καριέρας. «Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει, κι αυτό είναι μια ψυχική διαδικασία όλες οι καριέρες τελειώνουν» είπε χαρακτηριστικά.
«Θα είστε από αυτούς που θα πεθάνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως πρώην πρωθυπουργός μέχρι τα 90 και κάτι;» τον ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ και ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε αίσθηση με την απάντησή του: «Από τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή» αποκρίθηκε, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα ακολουθήσει την λογική άλλων πρώην πρωθυπουργών (όπως οι Κ. Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαράς, Αλ. Τσίπρας).
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Ο πρωθυπουργός αρχικά απάντησε με χιούμορ όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, κάνοντας αναφορά στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε χαμογελώντας ο πρωθυπουργός αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και η σύζυγός του έχει την ίδια απορία. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.
Προχωρώντας τη σκέψη του ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει στο μυαλό του το τέλος της πολιτικής καριέρας. «Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει, κι αυτό είναι μια ψυχική διαδικασία όλες οι καριέρες τελειώνουν» είπε χαρακτηριστικά.
«Θα είστε από αυτούς που θα πεθάνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως πρώην πρωθυπουργός μέχρι τα 90 και κάτι;» τον ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ και ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε αίσθηση με την απάντησή του: «Από τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή» αποκρίθηκε, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα ακολουθήσει την λογική άλλων πρώην πρωθυπουργών (όπως οι Κ. Καραμανλής, Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαράς, Αλ. Τσίπρας).
Δείτε το βίντεο
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