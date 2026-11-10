Χρανιώτης - Αβασκαντήρα: «Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε δεύτερο παιδί και τείνουμε στο όχι», η γνωριμία και ο γάμος

Το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε στην Τήνο, όπου είχαν βρεθεί και για τις πρώτες τους διακοπές ως ζευγάρι, τον Ιούνιο του 2018. Ο γιος τους γεννήθηκε και βαφτίστηκε έναν χρόνο αργότερα στο ίδιο νησί.Μιλώντας για τον τρόπο που ο Γιώργος Χρανιώτης συμπεριφέρεται ως πατέρας, η Γεωργία Αβασκαντήρα δήλωσε τέλος: «Είναι πολύ γλυκός μπαμπάς. Του λέω πολλές φορές ότι θα ήθελα να έχω έναν τέτοιο μπαμπά, που είμαι πολύ χαρούμενη με τον μπαμπά που έχω, είναι πολύ καλός και ο δικός μου μπαμπάς. Αλλά το λέω για τον τρόπο που παίζει με τον μικρό, πόση ενέργεια έχει, πόση ψυχραιμία έχει στα πράγματα, που εγώ πολλές φορές επειδή φοβάμαι δεν το καταφέρνω αυτό. Στα πρακτικά θέματα λίγο δυσκολευόμαστε, όταν έχει να κάνει με το πρόγραμμα».