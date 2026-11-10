Χρανιώτης - Αβασκαντήρα: «Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε δεύτερο παιδί και τείνουμε στο όχι», η γνωριμία και ο γάμος
Χρανιώτης - Αβασκαντήρα: «Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε δεύτερο παιδί και τείνουμε στο όχι», η γνωριμία και ο γάμος
«Όταν ήμουν στο Survivor αποφάσισα ότι θέλω να παντρευτώ αυτό το κορίτσι», είπε ο ηθοποιός
Τις σκέψεις τους σχετικά με την απόκτηση δεύτερου παιδιού μοιράστηκαν ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα, μιλώντας παράλληλα για τη γνωριμία, τον γάμο και την καθημερινότητά τους.
Το ζευγάρι έδωσε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και όταν ρωτήθηκαν εάν θα ήθελαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ο ηθοποιός απάντησε αρχικά: «Το έχουμε σκεφτεί το σενάριο του δεύτερου παιδιού και το έχουμε απορρίψει», με τη σύζυγό του να εξηγεί: «Δεν ξέρουμε κιόλας, είμαστε προς το όχι. Είμαστε στη φάση που ο μικρός ζητάει πάρα πολύ ένα αδελφάκι. Εμένα αυτό με δυσκολεύει, επειδή κι εγώ έχω αδελφή και είμαστε πολύ δεμένες, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ ο Αλέξανδρος να το ζει αυτό, αλλά δυστυχώς, επειδή είναι ο τρόπος ζωής μας έτσι... εγώ δεν έχω βοήθεια...».
Ο Γιώργος Χρανιώτςη αμέσως μετά επισήμανε πως δεν έχουν βοήθεια από τους γονείς τους, γεγονός που τους δυσκολεύει σε πρακτικό επίπεδο: «Έχουμε την νταντά μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τον αφήσουμε στη μαμά μου που είναι στο Αγρίνιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Γεωργία έχει αρχίσει και δουλεύει τώρα...».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξομολογήθηκε η Γεωργία Αβασκαντήρα φοβάται επίσης πως δεν θα μπορεί να είναι δίπλα στο δεύτερο παιδί της τόσο ενεργά όπως και με τον γιο της: «Επειδή με πιάνουν και τα ενοχικά μου, στο πρώτο παιδί έχω δώσει πολλά επειδή ήμουν εκεί και στο δεύτερο μπορεί να μην έχω τόσα αποθέματα, οπότε μετά λες "τι θα κάνω;". Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι το έχω απαντήσει 100% αλλά είμαστε προς το όχι. Ό,τι φέρει ο Θεός», εξήγησε.
Περιγράφοντας τη σχέση τους, αποκάλυψαν σε άλλο σημείο της συνέντευξης πώς έγινε η γνωριμία τους, με τον Γιώργο Χρανιώτη να αναφέρει: «Είχε έρθει σε μία παράσταση να με δει. Ευτυχώς δεν ήρθε σε live με την μπάντα μου γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε βγει. Ήπιαμε ένα κρασί κάτω. Νομίζω εγώ δεν ήπια καν κρασί, γιατί είχα σερφ την επόμενη μέρα στη Βουλιαγμένη, οπότε ήθελα να κοιμηθώ νωρίς. Βγήκαμε ένα ραντεβού, ήμουν κύριος και στο δεύτερο δεν ήμουν».
Ο ηθοποιός δήλωσε πως αποφάσισε πως ήθελε να την παντρευτεί όσο βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο για τα γυρίσματα του Survivor: «Ήμασταν μαζί όταν πήγα στο Survivor. Το μόνο πράγμα που ευγνωμονώ είναι ότι σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου και σε εκείνη τη συνθήκη τέλος πάντων, αποφάσισα ότι θέλω να παντρευτώ αυτό το κορίτσι… Δεν ξέρω υπό άλλες συνθήκες πώς θα ήταν η ζωή μου και οι αποφάσεις μου, αλλά εκεί η νηστεία σε βοηθάει πάρα πολύ να καθαρίσεις το κεφάλι σου. Νηστεία γενικότερη εννοώ, από κινητά, από φαγητό, από φίλους, από αγάπη. Οπότε λίγο ξεκαθαρίζεις το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Ένα ήταν αυτό που αποφάσισα και το άλλο ήταν ότι ήθελα να είμαι δίπλα στον μπαμπά μου, που ένιωθα ότι έφευγε. Και τα έκανα και τα δύο. Και ευτυχώς που τα έκανα. Το παιδί ήρθε μετά».
Το ζευγάρι έδωσε κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και όταν ρωτήθηκαν εάν θα ήθελαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ο ηθοποιός απάντησε αρχικά: «Το έχουμε σκεφτεί το σενάριο του δεύτερου παιδιού και το έχουμε απορρίψει», με τη σύζυγό του να εξηγεί: «Δεν ξέρουμε κιόλας, είμαστε προς το όχι. Είμαστε στη φάση που ο μικρός ζητάει πάρα πολύ ένα αδελφάκι. Εμένα αυτό με δυσκολεύει, επειδή κι εγώ έχω αδελφή και είμαστε πολύ δεμένες, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ ο Αλέξανδρος να το ζει αυτό, αλλά δυστυχώς, επειδή είναι ο τρόπος ζωής μας έτσι... εγώ δεν έχω βοήθεια...».
Ο Γιώργος Χρανιώτςη αμέσως μετά επισήμανε πως δεν έχουν βοήθεια από τους γονείς τους, γεγονός που τους δυσκολεύει σε πρακτικό επίπεδο: «Έχουμε την νταντά μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τον αφήσουμε στη μαμά μου που είναι στο Αγρίνιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Γεωργία έχει αρχίσει και δουλεύει τώρα...».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξομολογήθηκε η Γεωργία Αβασκαντήρα φοβάται επίσης πως δεν θα μπορεί να είναι δίπλα στο δεύτερο παιδί της τόσο ενεργά όπως και με τον γιο της: «Επειδή με πιάνουν και τα ενοχικά μου, στο πρώτο παιδί έχω δώσει πολλά επειδή ήμουν εκεί και στο δεύτερο μπορεί να μην έχω τόσα αποθέματα, οπότε μετά λες "τι θα κάνω;". Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι το έχω απαντήσει 100% αλλά είμαστε προς το όχι. Ό,τι φέρει ο Θεός», εξήγησε.
Περιγράφοντας τη σχέση τους, αποκάλυψαν σε άλλο σημείο της συνέντευξης πώς έγινε η γνωριμία τους, με τον Γιώργο Χρανιώτη να αναφέρει: «Είχε έρθει σε μία παράσταση να με δει. Ευτυχώς δεν ήρθε σε live με την μπάντα μου γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε βγει. Ήπιαμε ένα κρασί κάτω. Νομίζω εγώ δεν ήπια καν κρασί, γιατί είχα σερφ την επόμενη μέρα στη Βουλιαγμένη, οπότε ήθελα να κοιμηθώ νωρίς. Βγήκαμε ένα ραντεβού, ήμουν κύριος και στο δεύτερο δεν ήμουν».
Ο ηθοποιός δήλωσε πως αποφάσισε πως ήθελε να την παντρευτεί όσο βρισκόταν στον Άγιο Δομίνικο για τα γυρίσματα του Survivor: «Ήμασταν μαζί όταν πήγα στο Survivor. Το μόνο πράγμα που ευγνωμονώ είναι ότι σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου και σε εκείνη τη συνθήκη τέλος πάντων, αποφάσισα ότι θέλω να παντρευτώ αυτό το κορίτσι… Δεν ξέρω υπό άλλες συνθήκες πώς θα ήταν η ζωή μου και οι αποφάσεις μου, αλλά εκεί η νηστεία σε βοηθάει πάρα πολύ να καθαρίσεις το κεφάλι σου. Νηστεία γενικότερη εννοώ, από κινητά, από φαγητό, από φίλους, από αγάπη. Οπότε λίγο ξεκαθαρίζεις το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Ένα ήταν αυτό που αποφάσισα και το άλλο ήταν ότι ήθελα να είμαι δίπλα στον μπαμπά μου, που ένιωθα ότι έφευγε. Και τα έκανα και τα δύο. Και ευτυχώς που τα έκανα. Το παιδί ήρθε μετά».
Το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε στην Τήνο, όπου είχαν βρεθεί και για τις πρώτες τους διακοπές ως ζευγάρι, τον Ιούνιο του 2018. Ο γιος τους γεννήθηκε και βαφτίστηκε έναν χρόνο αργότερα στο ίδιο νησί.
Μιλώντας για τον τρόπο που ο Γιώργος Χρανιώτης συμπεριφέρεται ως πατέρας, η Γεωργία Αβασκαντήρα δήλωσε τέλος: «Είναι πολύ γλυκός μπαμπάς. Του λέω πολλές φορές ότι θα ήθελα να έχω έναν τέτοιο μπαμπά, που είμαι πολύ χαρούμενη με τον μπαμπά που έχω, είναι πολύ καλός και ο δικός μου μπαμπάς. Αλλά το λέω για τον τρόπο που παίζει με τον μικρό, πόση ενέργεια έχει, πόση ψυχραιμία έχει στα πράγματα, που εγώ πολλές φορές επειδή φοβάμαι δεν το καταφέρνω αυτό. Στα πρακτικά θέματα λίγο δυσκολευόμαστε, όταν έχει να κάνει με το πρόγραμμα».
Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη
Μιλώντας για τον τρόπο που ο Γιώργος Χρανιώτης συμπεριφέρεται ως πατέρας, η Γεωργία Αβασκαντήρα δήλωσε τέλος: «Είναι πολύ γλυκός μπαμπάς. Του λέω πολλές φορές ότι θα ήθελα να έχω έναν τέτοιο μπαμπά, που είμαι πολύ χαρούμενη με τον μπαμπά που έχω, είναι πολύ καλός και ο δικός μου μπαμπάς. Αλλά το λέω για τον τρόπο που παίζει με τον μικρό, πόση ενέργεια έχει, πόση ψυχραιμία έχει στα πράγματα, που εγώ πολλές φορές επειδή φοβάμαι δεν το καταφέρνω αυτό. Στα πρακτικά θέματα λίγο δυσκολευόμαστε, όταν έχει να κάνει με το πρόγραμμα».
Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη
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