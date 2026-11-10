Μητσοτάκης: Έχουμε πια συστήματα που κάνουν τον σιδηρόδρομο πολύ ασφαλή, θα τα ζηλευαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες



Άμεση και ανοιχτή πρόσβαση των επιβατών σε δεδομένα

Το σύστημα ETCS έχει ήδη τοποθετηθεί στη γραμμή και στα τραίνα και βρίσκεται σε φάση πιστοποίησης, αλλά αποδίδω ξεχωριστή σημασία στο σύστημα railway.gov.gr, το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα, για τους εξής λόγους. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα action plan, ένα σχέδιο δράσης, για το πώς θα κάνουμε τον σιδηρόδρομο πιο ασφαλή και θα αποκτήσουμε, επιτέλους, τραίνα ευρωπαϊκού επιπέδου.Αυτή η ιδέα, όμως, δεν ήταν μία ιδέα η οποία γεννήθηκε σε συνέχεια συζητήσεων ή υποδείξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μία ιδέα, ένα προϊόν προβληματισμού που είχε τότε ο Κωνσταντίνος και ο Στέλιος όταν τους έκανα μία απλή ερώτηση: «μα καλά, είναι δυνατόν να ξέρω πού είναι ο διανομέας που θα φέρει τον καφέ μου και να μην γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκονται τα τραίνα τα οποία κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο»;Εκεί, λοιπόν, αντιληφθήκαμε όλοι ότι το τεχνικό αυτό πρόβλημα ήταν πολύ πιο σύνθετο στην επίλυσή του απ’ ό,τι νομίζαμε στην αρχή, διότι, όπως νομίζω σας εξήγησαν με λεπτομέρεια ο Στέλιος και ο Κωσταντίνος, οι κλασικές λύσεις γεωεντοπισμού που χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι επαρκείς όταν θέλεις να διαπιστώσεις με απόλυτη ακρίβεια σε ποια γραμμή κινείται ένα τραίνο. Προσθέστε και το γεγονός ότι δεν είχαμε ούτε καν ακριβή χαρτογράφηση του σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία έπρεπε, ουσιαστικά, να γίνει εξ αρχής.Έτσι η ομάδα σκέφτηκε αυτή την πολύ καινοτόμο λύση, και όχι απλά τη σκέφτηκε αλλά τη δούλεψε και την έθεσε σε εφαρμογή.Ξέρετε, στο ελληνικό Δημόσιο ακούμε πολύ συχνά «αυτό δεν γίνεται». Θα είχαμε πολλούς λόγους να πούμε κάποια στιγμή ότι «αυτό μας φαίνεται πολύ σύνθετο, δεν μπορούμε να το κάνουμε». Κι όμως, εγώ θέλω να χαιρετίσω αυτή τη λογική η οποία παραπέμπει περισσότερο σε startup επιχείρηση και λιγότερο σε ελληνικό Δημόσιο, αυτό το οποίο, νομίζω, είδατε σήμερα: ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια, θα κινηθούμε εντός του νόμου αλλά θα έχουμε και την απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε μια πολύ έξυπνη ιδέα σε ένα τελικό προϊόν.Αυτό φυσικά, αγαπητή μου Μελίνα, αγαπητοί εκπρόσωποι της εφοπλιστικής κοινότητας, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς δωρεά από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αμέσως ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόκληση, και σε εσένα αλλά και στους 26 φίλους εφοπλιστές οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν αυτή τη πρωτοβουλία.Αλλά για να γίνει πράξη χρειάστηκε πολλοί άνθρωποι να δουλέψουν σκληρά, πέρα και πάνω από ωράρια, να ξεπεράσουν πρακτικά προβλήματα επί του πεδίου και να εμπλουτίσουν -και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον- αυτή τη λύση με ολοένα και πιο καινοτόμα εργαλεία.Η ιδέα του να χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστούμε τις συνομιλίες στο δίκτυο μεταξύ των μηχανοδηγών, των σταθμαρχών, ήταν μια ιδέα η οποία προέκυψε στην πορεία, και βλέπετε τώρα τα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα.Βλέπετε, λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όταν η τεχνολογία συναντά τον επαγγελματισμό. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά η τεχνολογία είναι αυτή η οποία αλλάζει την κουλτούρα, προσθέτει αυτή την τόσο απαραίτητη πειθαρχία που χρειάζεται οποιοδήποτε σύστημα προτάσσει την ασφάλεια για να μπορέσει τελικά να λειτουργήσει.Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μας επίτευγμα ίσως δεν είναι μόνο οι υποδομές, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε σήμερα συστήματα ασφάλειας, είναι αυτή η διαφορετική αντίληψη των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα τραίνα μας, είτε μιλάμε για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είτε μιλάμε για τη Hellenic Train είτε μιλάμε για τους παρόχους υπηρεσιών, αύριο περισσότερους ενδεχομένως, στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο.Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό βήμα το οποίο έχουμε κάνει, σε μία προσπάθεια που προφανώς και δεν σταματά εδώ, αλλά θα έχει διαρκή πορεία και διαρκή εξέλιξη.Έχουμε ήδη παραλάβει τα πρώτα δύο από τα καινούργια τραίνα τα οποία -23 δεν είναι στον αριθμό; Ναι- θα παραλάβει συνολικά η Hellenic Train και τα οποία θα τοποθετηθούν πια στο δίκτυο, ξεκινώντας από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Νομίζω ότι τότε πραγματικά οι χρήστες του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αντιληφθούν ότι κάτι εδώ ουσιαστικά έχει αλλάξει.Αλλά εκτός από εργαλείο εσωτερικού ελέγχου, πολύ σημαντικό, το οποίο -να το τονίσω- δουλεύει επιπρόσθετα στα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας… Διότι, όπως είδαμε, δυστυχώς, και με τα δύο δυστυχήματα στην Ισπανία, μία χώρα η οποία έχει πολύ προηγμένο δίκτυο και ήταν και είναι πολύ περήφανη για τις σιδηροδρομικές της υπηρεσίες, πάντα, δυστυχώς, μπορεί να υπάρχει το απρόοπτο, πάντα ελλοχεύει το ανθρώπινο λάθος. Αλλά ο σκοπός της τεχνολογίας είναι να το περιορίσει στον ελάχιστο βαθμό και αν γίνεται να μπορέσει και να το αποτρέψει τελείως.Με επικαλυπτόμενα, λοιπόν, συστήματα ασφάλειας, στέλνουμε ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες ότι εδώ πραγματικά προσπαθούμε και έχουμε πια συστήματα τα οποία κάνουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο πολύ πιο ασφαλή. Συστήματα τα οποία θα ζήλευαν, πιστεύω, και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο σας παρουσιάσαμε σήμερα.Να κλείσω λέγοντας ότι σίγουρα και για τον γονιό ο οποίος περιμένει το παιδί του να ταξιδέψει, ας πούμε, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι μπορεί να βλέπει στο κινητό του τηλέφωνο ακριβώς πού είναι το τραίνο, πότε θα φτάσει, δεν είναι μόνο μια χρηστική πληροφορία. Είναι και μία επικοινωνία ότι αυτό το κράτος «σοβαρεύεται», σέβεται τον πολίτη, του εκπέμπει μία αίσθηση επαγγελματισμού και ασφάλειας.Θα έλεγα ότι είναι μία εικόνα από το μέλλον, είναι μία εικόνα της Ελλάδος που χτίζουμε βήμα-βήμα, στην οποία ένας δημόσιος τομέας που κινείται με άλλες ταχύτητες συναντιέται με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου αυτό είναι απαραίτητο.Νομίζω ότι αυτή την Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε… Θα έλεγα, είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ, με κατεβασμένο το κεφάλι πάντα, να τιμήσουμε τη μνήμη ιδίως αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών.Και είμαι σίγουρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι ξενύχτησαν για να γίνει αυτό το σύστημα πράξη, στο βάθος του μυαλού τους ήταν και αυτή η υποχρέωση την οποία είχαμε, να παραδώσουμε ένα σύστημα το οποίο θα προσθέσει ένα ακόμα πολύ σημαντικό επίπεδο ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο.Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αφορά στην παρακολούθηση της θέσης των τρένων – αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Στόχος της είναι οι επιβάτες να έχουν άμεση και ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τα δρομολόγια των τρένων.Πρόκειται για μια νέα δικλείδα ασφαλείας ακριβούς γεωεντοπισμού τρένων που για πρώτη φορά εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά.-Παρακολούθηση της θέσης όλων των τρένων (στην πλήρη εφαρμογή), σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια GNSS-HEPOS,-Συνεχή ροή δεδομένων με ενημερώσεις θέσης κάθε 1 δευτερόλεπτο,-Διαδραστικό χάρτη,Πλήρη χαρτογραφική απεικόνιση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους σταθμούς,-Κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων με πρωτόκολλο AES-256.Στην εκδήλωση, τιμήθηκαν οι δωρητές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.