«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις», χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι ο Ζελένσκι
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Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία ΗΠΑ Άμπου Ντάμπι

«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις», χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι ο Ζελένσκι

«Το κύριο θέμα είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του

«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις», χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι ο Ζελένσκι
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«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις», χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ της χώρας του και της Ρωσίας, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Άμπου Ντάμπι υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ έχει δώσει «σαφείς οδηγίες για τη συνέχιση του διαλόγου, στον τριμερή σχηματισμό αύριο και επίσης ευρύτερα τις επόμενες ημέρες, με τους αντιπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ και εκπροσώπους της Ευρώπης». «Το κύριο θέμα είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών ήταν τα ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας.

Όπως έγραψε ο Ζελένσκι «σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα των συναντήσεων στο Αμπού Ντάμπι. Πρώτα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους μας, και στη συνέχεια τριμερής συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας μας και των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας».

«Η τριμερής συνάντηση ήταν εποικοδομητική και αρκετά ουσιαστική. Είχαν χρόνο να συζητήσουν την ανάγκη και τις πιθανές παραμέτρους για ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί προτεραιότητα. Συζήτησαν λεπτομερώς το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και τα θεμέλια για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας αυτών των εγγυήσεων. Χρειάζονται πραγματικά εργαλεία για να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη του πολέμου. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για μέτρα αποκλιμάκωσης. Και από την πλευρά της Ουκρανίας, θα υπάρξει μόνο παραγωγική, υψηλής ποιότητας και ειλικρινής εργασία».

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά για τη διοργάνωση αυτών των διαπραγματεύσεων και τα ΗΑΕ για την παροχή μιας αξιόπιστης πλατφόρμας για τη διεξαγωγή τους.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που διεξήχθησαν σήμερα στο Αμπού Ντάμπι ήταν «πολύ παραγωγικές», δήλωσε από το Παρίσι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όμως παραμένει, όπως είπε, «πολλή δουλειά να γίνει».

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Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία ολοκληρώθηκε, ενώ, όπως δήλωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία, αύριο το πρωί αναμένεται να έχουν και συνέχεια, δήλωσε νωρίτερα η ουκρανική αντιπροσωπεία.
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