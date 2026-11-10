«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις», χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι ο Ζελένσκι
«Το κύριο θέμα είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του
Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ έχει δώσει «σαφείς οδηγίες για τη συνέχιση του διαλόγου, στον τριμερή σχηματισμό αύριο και επίσης ευρύτερα τις επόμενες ημέρες, με τους αντιπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ και εκπροσώπους της Ευρώπης». «Το κύριο θέμα είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», υπογράμμισε.
Παράλληλα, επεσήμανε πως στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών ήταν τα ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας.
Όπως έγραψε ο Ζελένσκι «σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα των συναντήσεων στο Αμπού Ντάμπι. Πρώτα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους μας, και στη συνέχεια τριμερής συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας μας και των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας».
«Η τριμερής συνάντηση ήταν εποικοδομητική και αρκετά ουσιαστική. Είχαν χρόνο να συζητήσουν την ανάγκη και τις πιθανές παραμέτρους για ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί προτεραιότητα. Συζήτησαν λεπτομερώς το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και τα θεμέλια για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας αυτών των εγγυήσεων. Χρειάζονται πραγματικά εργαλεία για να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη του πολέμου. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για μέτρα αποκλιμάκωσης. Και από την πλευρά της Ουκρανίας, θα υπάρξει μόνο παραγωγική, υψηλής ποιότητας και ειλικρινής εργασία».
Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την αμερικανική πλευρά για τη διοργάνωση αυτών των διαπραγματεύσεων και τα ΗΑΕ για την παροχή μιας αξιόπιστης πλατφόρμας για τη διεξαγωγή τους.
Received a report from our negotiating team. Today was the first day of meetings in Abu Dhabi. First came a meeting with our European and American partners, followed by a trilateral format between our delegation and the American and Russian delegations. I am grateful to all of Ukraine’s partners for their support. The trilateral format was constructive and quite substantive. They had time to discuss the need and possible parameters for humanitarian steps. The release of prisoners is a priority. They spoke in detail about the substance of security guarantees for Ukraine and the foundations for ensuring these guarantees function over the long term. Real tools are needed to block any recurrence of the war. The need for de-escalation steps was also touched upon. I gave our team clear instructions for further dialogue – both in the trilateral format tomorrow and more broadly, over the coming days, with envoys of the U.S. President and representatives of Europe. The main thing is to truly bring peace closer. And on Ukraine’s part, there will be only productive, high-quality, and honest work. I thank the American side for organizing these negotiations and the UAE for providing a reliable platform for them.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026
Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που διεξήχθησαν σήμερα στο Αμπού Ντάμπι ήταν «πολύ παραγωγικές», δήλωσε από το Παρίσι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όμως παραμένει, όπως είπε, «πολλή δουλειά να γίνει».
Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία ολοκληρώθηκε, ενώ, όπως δήλωσε η ουκρανική αντιπροσωπεία, αύριο το πρωί αναμένεται να έχουν και συνέχεια, δήλωσε νωρίτερα η ουκρανική αντιπροσωπεία.
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