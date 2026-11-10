Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους στα εθνικά θέματα και επιδιώκει να αναδείξει την πατριωτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ
Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους στα εθνικά θέματα και επιδιώκει να αναδείξει την πατριωτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ
Για «μείζονα υποχώρηση» στα κυριαρχικά δικαιώματα κατηγορεί τον Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ – Ακρίβεια, διαφθορά και εξωτερική πολιτική στην πρώτη γραμμή της κριτικής του, στις 21-22 Νοεμβρίου η παρουσίαση των ψηφοδελτίων
Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με φόντο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου προτάσσει στην κριτική του τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
Περιοδεύοντας στην Ήπειρο, ο πρώην Πρωθυπουργός σήκωσε απότομα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, λέγοντας πως «οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον», για να συμπληρώσει πως «δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». «Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση», όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.
-Ακρίβεια
-Διαφθορά
-Εξωτερική πολιτική
Ένα τρίπτυχο, δηλαδή, το οποίο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα επαναφέρει ανάλογα με τα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και σε σταθερό τέμπο, θεωρώντας ότι συμβάλλει στην σταδιακή -αλλά ουσιαστική- αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε χθες να δηλώσει από την Ελεούσα, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ήπειρο πως «η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και μία στροφή στην εντιμότητα», προσθέτοντας πως πρέπει «να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους ανθρώπους του μόχθου, διότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας».
Εξάλλου, στην οπτική του Αλέξη Τσίπρα η ακρίβεια και η διαφθορά είναι δύο ζητήματα αλληλένδετα, αφού αλλητροφοδοτούνται, αλλά και επικοινωνούν, όπως εκτιμούν στην Αμαλίας, δημιουργώντας όρους αθέμιτου ανταγωνισμού και εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Υπό αυτό το πρίσμα, «η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει και η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ, προστατεύει τα υπερκέρδη και μεταφέρει διαρκώς το κόστος στους πολίτες» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, προτάσσοντας ακόμη την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματός του.
Μιλώντας για το εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ, ο κ. Τσίπρας εξήγησε πως «η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τη Δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Να ηττηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο κ. Μητσοτάκης και η Δεξιά. Να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση», για να προσθέσει από πλευράς τους πως «έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Μια υπέρβαση που εκκινεί από μια νέα πολιτική ενότητα του χώρου που θα συναντηθεί στην κάλπη της ΕΛΑΣ».
Περιοδεύοντας στην Ήπειρο, ο πρώην Πρωθυπουργός σήκωσε απότομα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, λέγοντας πως «οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον», για να συμπληρώσει πως «δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και να αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». «Και αυτό συνιστά, κατά την άποψη μου, μια μείζονα υποχώρηση», όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.
Οι 3 πυλώνεςΗ κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, την ίδια ώρα, ασύνδετη με τους ιδεολογικούς άξονες της ΕΛ.Α.Σ, αφού η επιχειρηματολογία της στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
-Ακρίβεια
-Διαφθορά
-Εξωτερική πολιτική
Ένα τρίπτυχο, δηλαδή, το οποίο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα επαναφέρει ανάλογα με τα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και σε σταθερό τέμπο, θεωρώντας ότι συμβάλλει στην σταδιακή -αλλά ουσιαστική- αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε χθες να δηλώσει από την Ελεούσα, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ήπειρο πως «η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και μία στροφή στην εντιμότητα», προσθέτοντας πως πρέπει «να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους ανθρώπους του μόχθου, διότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας».
Εξάλλου, στην οπτική του Αλέξη Τσίπρα η ακρίβεια και η διαφθορά είναι δύο ζητήματα αλληλένδετα, αφού αλλητροφοδοτούνται, αλλά και επικοινωνούν, όπως εκτιμούν στην Αμαλίας, δημιουργώντας όρους αθέμιτου ανταγωνισμού και εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Υπό αυτό το πρίσμα, «η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει και η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ, προστατεύει τα υπερκέρδη και μεταφέρει διαρκώς το κόστος στους πολίτες» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, προτάσσοντας ακόμη την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματός του.
Μιλώντας για το εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ, ο κ. Τσίπρας εξήγησε πως «η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τη Δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Να ηττηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο κ. Μητσοτάκης και η Δεξιά. Να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση», για να προσθέσει από πλευράς τους πως «έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Μια υπέρβαση που εκκινεί από μια νέα πολιτική ενότητα του χώρου που θα συναντηθεί στην κάλπη της ΕΛΑΣ».
Ολοκληρώνονται τα ψηφοδέλτιαΤην ίδια στιγμή,εκπνέει ο χρόνος για τα κομματικά ψηφοδέλτια, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στις 21-22 Νοεμβρίου, αν και πληροφορίες θέλουν κάποιες θέσεις να παραμένουν ανοιχτές μέχρι προγραμματικό συνέδριο, τον ερχόμενο Ιανουάριο. Στην κατεύθυνση αυτή, «τα ψηφοδέλτια θα εκφράζουν τη συνάντηση της εμπειρίας με την ανανέωση. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την πολιτική εμπειρία και ταυτόχρονα να ανοίξουμε χώρο σε νέες δυνάμεις», περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, εντείνοντας τα ραντεβού και στην Ήπειρο.
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