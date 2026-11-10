Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους στα εθνικά θέματα και επιδιώκει να αναδείξει την πατριωτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ

Για «μείζονα υποχώρηση» στα κυριαρχικά δικαιώματα κατηγορεί τον Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ – Ακρίβεια, διαφθορά και εξωτερική πολιτική στην πρώτη γραμμή της κριτικής του, στις 21-22 Νοεμβρίου η παρουσίαση των ψηφοδελτίων