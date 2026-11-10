Κακλαμάνης: Οφείλουμε να προασπιστούμε τον θεσμό του βουλευτή αλλιώς θα έχουμε Βουλή γόνων πλουσίων και ανεπάγγελτων
Κακλαμάνης: Οφείλουμε να προασπιστούμε τον θεσμό του βουλευτή αλλιώς θα έχουμε Βουλή γόνων πλουσίων και ανεπάγγελτων
Ο Πρόεδρος της Βουλής υπερασπίστηκε τις αποδοχές των βουλευτών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αποκλεισμού όσων δεν προέρχονται από εύπορες οικογένειες
Τον κίνδυνο να μετατραπεί το κοινοβούλιο σε λέσχη «γόνων πλουσίων οικογενειών και ανεπάγγελτων» επισήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υποστηρίζοντας πως τα χρόνια της κρίσης οι αποδοχές των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας υπέστησαν μειώσεις έως και 70% και έκτοτε παραμένουν καθηλωμένες.
Ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζοντας την σφοδρή κριτική που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα από κόμματα της αντιπολίτευσης για πληροφορίες που ανέφεραν ότι το προεδρείο εξετάζει λελογισμένες αυξήσεις στην αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και απαντώντας στο ΚΚΕ που ζήτησε να εξομοιωθούν οι αποδοχές των βουλευτών με τον μισθό των εργατών είπε: «Οι βουλευτές είναι θεσμός. Οφείλουμε να τον προασπίζουμε. Να ζούμε αξιοπρεπώς γιατί διαφορετικά, αν συνεχιστεί η απαξίωση η γενικότερη, θα φτάσουμε κάποια στιγμή που μέσα σε αυτή την αίθουσα θα είναι μόνο γόνοι πλουσίων οικογενειών και ανεπάγγελτοι. Θέλουμε μια τέτοια βουλή. Εγώ προσωπικά διαφωνώ».
Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι την τελευταία δεκαπενταετία και ιδίως την περίοδο της μνημονιακής κρίσης οι αποδοχές των βουλευτών και των υπαλλήλων του κοινοβουλίου υπέστησαν σημαντικές μειώσεις, συγκριτικά μεγαλύτερες σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. «Οι συνάδελφοι μας που έπαιρναν σύνταξη απ’ τη Βουλή είδαν τις αποδοχές να μειώνονται κατά 70%. Για πείτε μου μία άλλη κατηγορία εργαζόμενου που μειώθηκε η σύνταξη του 70%; Και περίπου αντίστοιχη μείωση είχε η μισθοδοσία του η οποία έκτοτε έμεινε καθηλωμένη» είπε.
Πέραν αυτών ο κ. Κακλαμάνης καυτηρίασε την στάση ορισμένων κομμάτων τα οποία αν και εμφανίζονται υπέρ των εργαζόμενων, σπεύδουν να καταγγείλουν κάθε μέτρο που ενισχύει τα εισοδήματά τους. «Θυμάστε τι έγινε με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στις καθαρίστριες και τους εργάτες της Βουλής. Μιλάμε για αριθμό 100 ατόμων. Καταγγέλθηκα ότι έδωσα επίδομα εργασίας στους στενογράφους. Δεν το λέω σε ό,τι με αφορά αλλά όταν ευχαριστούμε τους υπαλλήλους της Βουλής να τους υπερασπιζόμαστε απέναντι σε μία μερίδα τύπου που ψάχνουν αφορμή για να επιτεθούν γενικότερα στη Βουλή. Γιατί η βουλή δεν είναι τα ντουβάρια είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν» ανέφερε.
Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμό εξόδων της Βουλής για το 2027 εγκρίθηκε με ευρύτερη πλειοψηφία με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα να δηλώνουν «παρών».
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Βασίλης Υψηλάντης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Η Βουλή των Ελλήνων πέρα από το νομοθετικό και ελεγκτικό της έργο οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αρχίζει από τον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατίας μας».
Από το ΠΑΣΟΚ η κα Κατερίνα Καζάνη ζήτησε να υπάρχει τακτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών συσκευών των βουλευτών για κακόβουλα λογισμικά.
Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης σημείωσε ότι για τον Περισσό «δεν υπάρχει καμία αυταπάτη για το ρόλο της Βουλής ως κεντρικό οργάνου του αστικού κράτους».
Ο κ. Γιάννης Αμανατίδης του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε στην ανάγκη ορθής λειτουργίας του «κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού» ενώ ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι το κόμμα του «δεν δίνει λευκή επιταγή». Ο κ. Σπύρος Τσιρώνης από την Νίκη είπε «δεν γίνεται απ’ τον Έλληνα πολίτη να ζητούμε νέες θυσίες χωρίς οι θεσμοί να αποδεικνύουν ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με υπευθυνότητα» ενώ ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι αυξάνονται οι δαπάνες της Βουλής και φέτος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 200 εκατομμύρια ευρώ κάτι που την επαναφέρει στη θέση που είχε πριν τη δεκαετία των μνημονίων.
Να σημειωθεί ότι το συνολικό κονδύλι του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2027 ανέρχεται σε 202.900.000 ευρώ από 169,8 εκτ ευρώ το 2025 και 184,9 εκατ ευρώ το 2026. Οι βασικές εγγραφές που αφορούν τους βουλευτές έχουν ως εξής:
- Αποζημίωση βουλευτών: 18.610.000 ευρώ
- Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές - 1.921.000 ευρώ
Ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζοντας την σφοδρή κριτική που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα από κόμματα της αντιπολίτευσης για πληροφορίες που ανέφεραν ότι το προεδρείο εξετάζει λελογισμένες αυξήσεις στην αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και απαντώντας στο ΚΚΕ που ζήτησε να εξομοιωθούν οι αποδοχές των βουλευτών με τον μισθό των εργατών είπε: «Οι βουλευτές είναι θεσμός. Οφείλουμε να τον προασπίζουμε. Να ζούμε αξιοπρεπώς γιατί διαφορετικά, αν συνεχιστεί η απαξίωση η γενικότερη, θα φτάσουμε κάποια στιγμή που μέσα σε αυτή την αίθουσα θα είναι μόνο γόνοι πλουσίων οικογενειών και ανεπάγγελτοι. Θέλουμε μια τέτοια βουλή. Εγώ προσωπικά διαφωνώ».
Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι την τελευταία δεκαπενταετία και ιδίως την περίοδο της μνημονιακής κρίσης οι αποδοχές των βουλευτών και των υπαλλήλων του κοινοβουλίου υπέστησαν σημαντικές μειώσεις, συγκριτικά μεγαλύτερες σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. «Οι συνάδελφοι μας που έπαιρναν σύνταξη απ’ τη Βουλή είδαν τις αποδοχές να μειώνονται κατά 70%. Για πείτε μου μία άλλη κατηγορία εργαζόμενου που μειώθηκε η σύνταξη του 70%; Και περίπου αντίστοιχη μείωση είχε η μισθοδοσία του η οποία έκτοτε έμεινε καθηλωμένη» είπε.
Πέραν αυτών ο κ. Κακλαμάνης καυτηρίασε την στάση ορισμένων κομμάτων τα οποία αν και εμφανίζονται υπέρ των εργαζόμενων, σπεύδουν να καταγγείλουν κάθε μέτρο που ενισχύει τα εισοδήματά τους. «Θυμάστε τι έγινε με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στις καθαρίστριες και τους εργάτες της Βουλής. Μιλάμε για αριθμό 100 ατόμων. Καταγγέλθηκα ότι έδωσα επίδομα εργασίας στους στενογράφους. Δεν το λέω σε ό,τι με αφορά αλλά όταν ευχαριστούμε τους υπαλλήλους της Βουλής να τους υπερασπιζόμαστε απέναντι σε μία μερίδα τύπου που ψάχνουν αφορμή για να επιτεθούν γενικότερα στη Βουλή. Γιατί η βουλή δεν είναι τα ντουβάρια είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν» ανέφερε.
Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμό εξόδων της Βουλής για το 2027 εγκρίθηκε με ευρύτερη πλειοψηφία με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα να δηλώνουν «παρών».
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Βασίλης Υψηλάντης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Η Βουλή των Ελλήνων πέρα από το νομοθετικό και ελεγκτικό της έργο οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος αρχίζει από τον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατίας μας».
Από το ΠΑΣΟΚ η κα Κατερίνα Καζάνη ζήτησε να υπάρχει τακτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών συσκευών των βουλευτών για κακόβουλα λογισμικά.
Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης σημείωσε ότι για τον Περισσό «δεν υπάρχει καμία αυταπάτη για το ρόλο της Βουλής ως κεντρικό οργάνου του αστικού κράτους».
Ο κ. Γιάννης Αμανατίδης του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε στην ανάγκη ορθής λειτουργίας του «κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού» ενώ ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι το κόμμα του «δεν δίνει λευκή επιταγή». Ο κ. Σπύρος Τσιρώνης από την Νίκη είπε «δεν γίνεται απ’ τον Έλληνα πολίτη να ζητούμε νέες θυσίες χωρίς οι θεσμοί να αποδεικνύουν ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με υπευθυνότητα» ενώ ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι αυξάνονται οι δαπάνες της Βουλής και φέτος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 200 εκατομμύρια ευρώ κάτι που την επαναφέρει στη θέση που είχε πριν τη δεκαετία των μνημονίων.
Να σημειωθεί ότι το συνολικό κονδύλι του προϋπολογισμού της Βουλής για το 2027 ανέρχεται σε 202.900.000 ευρώ από 169,8 εκτ ευρώ το 2025 και 184,9 εκατ ευρώ το 2026. Οι βασικές εγγραφές που αφορούν τους βουλευτές έχουν ως εξής:
- Αποζημίωση βουλευτών: 18.610.000 ευρώ
- Αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές - 1.921.000 ευρώ
- Επίδομα οργάνωσης γραφείου: 6.089.000 ευρώ
Έξοδα κίνησης βουλευτών: 2.092.000 ευρώ
Αυτοκίνητα λίζινγκ - 3.865.000
Έξοδα κίνησης βουλευτών: 2.092.000 ευρώ
Αυτοκίνητα λίζινγκ - 3.865.000
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