Μητσοτάκης στο Greece Talks: Τι προτιμάτε, αυτοδύναμη κυβέρνηση ή βαλτωμένη κυβέρνηση συνεργασίας; Θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό δεν θέλει

Τα χωρικά ύδατα

Η γαλλική διακοίνωση

Η γαλλική παρουσία



Το τουρκικό πολεμικό



Το ΠΑΣΟΚ και η αυτοδυναμία

Απέκλεισε τον Τσίπρα

Οι δημοσκοπήσεις

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σρόιτερ



«Νομιμότητα παντού»

Τα 9 δισ. ευρώ



Η παραδοχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον εκδότη του Πρώτου Θέματος Τάσο Καραμήτσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα



Η τρίτη τετραετία

Η πιο χαρακτηριστική απάντηση του πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο προώθησης τουρκικού νομοσχεδίου για τη«Η γεωγραφία δεν αλλάζει και θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα αποτελούσε «μια αχρείαστη κλιμάκωση», με σοβαρές επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μια νέα κίνηση της Άγκυρας θα επιβάρυνε τις σχέσεις των δύο χωρών σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατεί αναβρασμός τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και διεθνώς.«Να είστε απολύτως βέβαιος ότι, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα υπήρχε μια δυναμική αντίδραση», υπογράμμισε.Στο σημείο αυτό, ο Αντώνης Σρόιτερ τον ρώτησε εάν η απάντηση της Αθήνας θα μπορούσε να είναι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. «Δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες», απάντησε αρχικά ο πρωθυπουργός.Όταν όμως ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας εάν αποκλείει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Δεν το αποκλείω».Η απάντηση του πρωθυπουργού διατήρησε ανοιχτό το εύρος των ελληνικών αντιδράσεων, χωρίς να προαναγγέλλει συγκεκριμένη απόφαση, σε περίπτωση που η Άγκυρα προχωρήσει σε νέα κίνηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα».Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το καλώδιομετά την ελληνική NAVTEX, την τουρκική αντι-NAVTEX και την ενημέρωση που δόθηκε στην Άγκυρα από τη γαλλική πλευρά.Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ερευνητικό ταξίδι θα ολοκληρωθεί, θέτοντας παράλληλα μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση τρίτων χωρών και στη διαδικασία αδειοδότησης των ερευνών.«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επικοινωνίας.«Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση» υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ενημέρωση των τουρκικών Αρχών.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η ενημέρωση που μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες, όπως ηδεν πρέπει να συγχέεται με την αδειοδοτική διαδικασία, η οποία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών αρχών.Στο ίδιο πλαίσιο απάντησε και στα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που παρουσίαζαν τη γαλλική ενημέρωση ως αίτημα άδειας προς την Άγκυρα. «Η Τουρκία πολλές φορές μπορεί να παρεμβαίνει και να θεωρεί ότι πρέπει να δώσει αυτή την άδεια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ούτε κάτι καινούργιο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογες αξιώσεις έχουν διατυπωθεί και κατά το παρελθόν.«Τι λέει η Τουρκία δημόσια για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για μένα μεγάλη σημασία έχει η πραγματικότητα και τα πραγματικά γεγονότα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε η άδεια», πρόσθεσε.Και ξεκαθάρισε ότι η άδειαούτε από κανένα άλλο παράκτιο κράτος, αλλά από τις αρμόδιεςΟ πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε πάντως στο ζήτημα της αδειοδότησης. Ανέδειξε και την ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαΌπως υπενθύμισε, το έργο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, με χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ στόχος του είναι να συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο και, στη συνέχεια, την Κύπρο με το Ισραήλ, βγάζοντας τη Μεγαλόνησο από την ενεργειακή της απομόνωση.Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου στο έργο, αλλά και στον ρόλο γαλλικής εταιρείας ως βασικού προμηθευτή για την κατασκευή του καλωδίου.«Δεν είναι ακριβώς ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η συζήτηση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση όταν ο Αντώνης Σρόιτερ έθεσε το ενδεχόμενο εμφάνισηςστην περιοχή των ερευνών, παραπέμποντας στα γεγονότα της Κάσου.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε αρχικά ότι οι έρευνες στην περίπτωση της Κάσου πραγματοποιούνταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την ετοιμότητα της χώρας: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια κλιμάκωση της έντασης, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020», ανέφερε.Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε έτσι την εμπειρία διαχείρισης τηςδιατηρώντας πάντως την εκτίμησή του ότι οι σημερινές ερευνητικές εργασίες δεν θα οδηγήσουν σε ανάλογο σκηνικό.Στο ίδιο κεφάλαιο της συζήτησης άσκησε και έντονη κριτική σεκαι μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο καλώδιο.Όπως υποστήριξε, ορισμένοι είτε θεωρούν ότι το έργο δεν θα πραγματοποιηθεί είτε αναμένουν να προκληθεί μια κρίση από την οποία η Ελλάδα θα βγει ηττημένη. «», απάντησε.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθηκε γιατί σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει «ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής» και γιατί κάποιοι «επιλέγουν να πιστεύουν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική κυβέρνηση».Η κριτική του επεκτάθηκε και σε μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν τον ίδιο, την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών ως «προδότες».Από τα εθνικά θέματα η συζήτηση πέρασε στιςτης επόμενης ημέρας των εκλογών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσδιορίζει τόσο τον στόχο της αυτοδυναμίας όσο και τα όρια των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών.Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως αποτελεσματικότερες, υποστηρίζοντας ότι δεν αναλώνονται σε διαρκή παζάρια μεταξύ κυβερνητικών εταίρων. Επικαλέστηκε μάλιστα την εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών όπου, όπως ανέφερε, κυβερνήσεις συνεργασίας εμφανίζονται βαλτωμένες.«Το μόνο κόμμα το οποίο διεκδικεί σήμερα την», τόνισε.Όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει εάν ο στόχος αυτός δεν επιτευχθεί, υπενθύμισε ότι υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, αλλά έθεσε σαφή πολιτικά όρια. «Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα που είναι στα δεξιά μας και το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ένα τέτοιο» ξεκαθάρισε.Για τα κόμματαεξήγησε ότι τους χωρίζει βαθιά διαφορά αντιλήψεων, τόσο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όσο και στα ζητήματα ήθους.Στη συνέχεια, ωστόσο, έστρεψε το βάρος της συζήτησης στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία: «Το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία», σχολίασε, παρατηρώντας ότι δεν έχει διατυπωθεί αντίστοιχος αποκλεισμός για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.«Αν ολοκληρώσουμε τον συλλογισμό, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα;», διερωτήθηκε, αναδεικνύοντας το δίλημμα που ο ίδιος θέτει ενόψει της κάλπης.Ακόμη πιο κατηγορηματικός ήταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει έστω και θεωρητικό ενδεχόμενο συνεργασίας με τον«Αυτή αποκλείεται, όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα» απάντησε, προτού ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται.«Ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση. Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονταιΕρωτηθείς για τις δηλώσεις τουσχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τους ισχυρισμούς περί χρηματισμού, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν τεθεί «πολύ εύλογα ερωτήματα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνησή του δεν επιθυμεί την ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης.«Θεωρούμε ότι οι διαφορές πρέπει να λύνονται στην κάλπη και με πολιτικά επιχειρήματα», υπογράμμισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μάλιστα ότι θα προσπαθήσει να επιβάλει στην παράταξή του να μην ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με τα προβλήματα των πολιτών και την αντιπαράθεση πάνω σε πολιτικές θέσεις και λύσεις.Διευκρίνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη θα απαντούν όταν προκαλούνται, αλλά ο ίδιος δεν πρόκειται να συμμετάσχει προσωπικά σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση.«Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν θα το κάνω», ανέφερε.Στο ερώτημαο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικό ζήτημα για το ποιο κόμμα προηγείται, καθώς τα κόμματα που ακολουθούν καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.Όπως σημείωσε, αυτή δεν είναι μια κακή πολιτική αφετηρία για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση επί επτά χρόνια.Αναγνώρισε πάντως ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα και εξακολουθούν να περιμένουν λύσεις από την κυβέρνηση: «Δεν είμαστε μάγοι. Δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να εξοικονομείται κάθε διαθέσιμο ευρώ για τη δίκαιη στήριξη της κοινωνίας.Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η ενίσχυση μπορείΥπενθύμισε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή του, οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2019 και του 2023 είχαν υποεκτιμήσει τα τελικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση του έργου της και στην παρουσίαση των σχεδίων της για το μέλλον.Για τον χρόνο των εκλογών, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε με χιούμορ ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους για τις διακοπές του Πάσχα. Όταν ο Αντώνης Σρόιτερ τον ρώτησε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαμογέλασε και απάντησε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα, όσο κι αν πιεστεί.Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στην αντιμετώπιση τηςσυνδέοντας το κυβερνητικό σύνθημα «νομιμότητα παντού» με την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων, τηκαι τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.«Μιλάμε για μια χώρα η οποία επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τα φαινόμενα παραβατικότητας», ανέφερε, επιμένοντας ότι η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. «Πρέπει να μας πει κάποιος μπράβο; Το αυτονόητο είναι, αλλά το αυτονόητο δεν ήταν στη χώρα μας τόσο αυτονόητο», σημείωσε.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, στα μέτρα κατά της οπαδικής βίας, στην εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομης τηλεοπτικής πρόσβασης και στις υποθέσεις πρατηρίων καυσίμων που εξαπατούσαν τους καταναλωτές μέσω των αντλιών.Στάθηκε επίσης στη δημιουργία του λεγόμενου «ελληνικού FBI» για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.Όταν ο Αντώνης Σρόιτερ παρατήρησε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τάξη έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία, ο πρωθυπουργός αντέτεινε ότι η προσπάθεια είχε ξεκινήσει από την πρώτη τετραετία, αλλά εντάθηκε συστηματικά μετά τις εκλογές του 2023.«Είναι άδικο να λέτε ότι ξεκίνησε μετά από επτά χρόνια. Ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας», απάντησε.Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην καταπολέμηση τηςυποστηρίζοντας ότι η σχετική προσπάθεια συνδέεται μεπρόσθετων δημοσίων εσόδων στην τετραετία.Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει σε αποφάσεις με πολιτικό κόστος, όπως η αλλαγή στο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, επιμένοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα δεν προέκυψαν τυχαία. Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι σημαντικό μέρος των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της κοινωνίας προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. «Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό αίτημα, είναι και ένα ισχυρό οικονομικό επιχείρημα», σημείωσε.Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο φαινόμενο των «αχυρανθρώπων» που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές υπήρχαν επί δεκαετίες, αλλά πλέον αντιμετωπίζονται συστηματικότερα.Συνέδεσε μάλιστα την προσπάθεια αυτή με τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, διερωτώμενος γιατί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συναντά τόσο έντονες αντιδράσεις από τους δήμους.Στο πιο αυτοκριτικό μέρος της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ηήταν ητης δεύτερης κυβερνητικής του θητείας.«Το μεγαλύτερο λάθος της δεύτερης τετραετίας ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε, παραδεχόμενος ότι η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, δεν τόλμησαν να προχωρήσουν εγκαίρως στις παρεμβάσεις που απαιτούνταν.Η αναφορά του συνοδεύτηκε από την επισήμανση ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, την οποία θέλει να εντάξει στις δεσμεύσεις του για την επόμενη περίοδο.Στον αντίποδα, όταν ρωτήθηκε τι θεωρεί σημαντικότερο από όσα πέτυχε στα χρόνια της πρωθυπουργίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχώρισε την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας.Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι κατάφερε να κάνει ξανά τη χώρα μια χώρα την οποία σέβονται στο εξωτερικό, σε αντίθεση με τα χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως ένας μόνιμος παράγοντας προβλημάτων.Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής συμπεριέλαβε επίσης τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής σταθερότητας.Ως δεύτερο μεγάλο επίτευγμα ξεχώρισε την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων.«Έχουμε αλλάξει πίστα ως χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις στην άμυνα αποτελούν παρακαταθήκη που θα παραμείνει για πολλά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία.Η συζήτηση απέκτησε πιο προσωπικό τόνο όταν ο Αντώνης Σρόιτερ ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί επιθυμεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία.«Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», απάντησε αρχικά με χιούμορ. Στη συνέχεια εξήγησε ότι η επιθυμία του να συνεχίσει στην πρωθυπουργία συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών, αλλά και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις διεθνείς επαφές και στη διαχείριση κρίσεων.«Έχω αποκτήσει πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά τόσο λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων όσο και λόγω των αλλαγών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ.Μητσοτάκης, πάντως, ξεκαθάρισε ότι ο κοινοβουλευτικός του βίος θα τελειώσει μαζί με τη θητεία του ως πρωθυπουργός.«Την επόμενη τετραετία θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με τους νικητές ή τους ηττημένους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μια ηλικία στην οποία έχει ακόμη τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρει.Έσπευσε, πάντως, να συνδέσει τη διεκδίκηση νέας εντολής με τον απολογισμό της σημερινής κυβερνητικής θητείας: «Με προσέλαβαν το 2023 για να κάνω συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει στους πολίτες τι υλοποίησε από όσα είχε δεσμευτεί να κάνει.«Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά λέμε ότι τις βασικές δεσμεύσεις μας τις τηρήσαμε», κατέληξε, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επόμενες εκλογές.Ο κ.Μητσοτάκης, ωστόσο, επικαλέστηκε την απάντηση του Μπαράκ Ομπάμα για τη ζωή μετά την πολιτική. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πει ότι θα ήθελε να πάει στη Χαβάη, να ανοίξει κατάστημα με μπλουζάκια, όλα στο ίδιο χρώμα και μέγεθος, για να μην χρειάζεται να παίρνει καμία απόφαση.