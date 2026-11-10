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Κυβέλη Μάρδα για Δημήτρη Πέλκα: Όταν τον γνώρισα έλεγα «έχω σπουδάσει 100 χρόνια, τι κοινό μπορεί να έχουμε;»
Κυβέλη Μάρδα για Δημήτρη Πέλκα: Όταν τον γνώρισα έλεγα «έχω σπουδάσει 100 χρόνια, τι κοινό μπορεί να έχουμε;»
Το στέλεχος της ΕΛΑΣ του Τσίπρα και κόρη του πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα μίλησε για τον σύζυγό της και ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα - «Η ιστορία μας είχε πολύ κυνηγητό από τον Δημήτρη»
Για τον σύζυγό της και ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα, τη γνωριμία τους και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στο εξωτερικό μίλησε το βράδυ της Δευτέρας η Κυβέλη Μάρδα, η κόρη του πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα και στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Όπως για τη γνωριμία τους ήταν «τυχαία, ήταν μέσω ενός κοινού γνωστού, η ιστορία είχε πολύ κυνηγητό από τον Δημήτρη».
«Εγώ τον γνώρισα και δεν ήξερα ποιος είναι. Άκουγα ποδοσφαιριστής και έλεγα τώρα… Είχα ακούσει για τους ποδοσφαιριστές και έλεγα "εγώ έχω σπουδάσει 100 χρόνια τι κοινό μπορεί να έχουμε να συζητήσουμε" και αυτό ήταν λάθος γιατί πέρα από τον Δημήτρη όσα παιδιά έχουμε γνωρίσει είναι εξαιρετικά» συμπλήρωσε.
Όπως πρόσθεσε «γνωρίζοντας τον μέρα με τη μέρα και αφού εκείνος πίεζε την κατάσταση, εν τέλει του έδωσα τον χρόνο, βρεθήκαμε για φαγητό και ήμασταν εκεί για 4,5 ώρες και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Ήταν δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι που βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή».
Η Κυβέλη Μάρδα εξομολογήθηκε ότι «εγώ δεν τα έχω ακούσει όταν ο Δημήτρης μπορεί να χάσει μια φάση και να κάνει κάτι λάθος; Όλοι και όλες, γονείς, μαμάδες, γυναίκες τα έχουμε ακούσει. Μέσα στη ζωή είναι αυτά. Πάνω στον ενθουσιασμό ο οπαδός μπορεί να πει και κάτι παραπάνω».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ο Δημήτρης με στηρίζει στην απόφασή μου να εμπλακώ στην πολιτική γιατί έχει δυσκολίες αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι εδώ εγώ και ο Δημήτρης με το μωρό. Το συζητήσαμε ότι είναι κάτι που θα σε ενοχλούσε, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε για τη ζωή μας και ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι δύσκολα μπορεί να με περιορίσει. Με βλέπει χειρότερα όταν είμαι στο σπίτι και κάθομαι χωρίς να είμαι δημιουργική».
Η Κυβέλη Μάρδα περιέγραψε, τέλος, ως «εφιάλτη το να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό και νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο για όλες τις συζύγους. Γιατί αν έχεις μια καριέρα και μια ζωή την ξεριζώνεις για να ακολουθήσεις και ναι μεν κάνεις κάτι για τον σύντροφό σου που έχει ημερομηνία λήξης, είναι όμως πολύ δύσκολο γιατί πας σε μια ξένη χώρα που ο σύζυγος έχει ένα καθημερινό πρόγραμμα και εσύ είσαι στο σπίτι, δεν ξέρεις κανένα, θα κάνεις παρέες που μπορεί αύριο να χαιρετήσουν γιατί μπορεί να πάρουν μεταγραφή και να χαιρετίσουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για όσους έχουν παιδιά. Η απομόνωση αυτή μπορεί να σε διαλύσει. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν πει πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν μόνοι τους ότι δεν ήταν καλά σε κάποια φάση».
Όπως για τη γνωριμία τους ήταν «τυχαία, ήταν μέσω ενός κοινού γνωστού, η ιστορία είχε πολύ κυνηγητό από τον Δημήτρη».
«Εγώ τον γνώρισα και δεν ήξερα ποιος είναι. Άκουγα ποδοσφαιριστής και έλεγα τώρα… Είχα ακούσει για τους ποδοσφαιριστές και έλεγα "εγώ έχω σπουδάσει 100 χρόνια τι κοινό μπορεί να έχουμε να συζητήσουμε" και αυτό ήταν λάθος γιατί πέρα από τον Δημήτρη όσα παιδιά έχουμε γνωρίσει είναι εξαιρετικά» συμπλήρωσε.
Όπως πρόσθεσε «γνωρίζοντας τον μέρα με τη μέρα και αφού εκείνος πίεζε την κατάσταση, εν τέλει του έδωσα τον χρόνο, βρεθήκαμε για φαγητό και ήμασταν εκεί για 4,5 ώρες και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Ήταν δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι που βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή».
Η Κυβέλη Μάρδα εξομολογήθηκε ότι «εγώ δεν τα έχω ακούσει όταν ο Δημήτρης μπορεί να χάσει μια φάση και να κάνει κάτι λάθος; Όλοι και όλες, γονείς, μαμάδες, γυναίκες τα έχουμε ακούσει. Μέσα στη ζωή είναι αυτά. Πάνω στον ενθουσιασμό ο οπαδός μπορεί να πει και κάτι παραπάνω».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ο Δημήτρης με στηρίζει στην απόφασή μου να εμπλακώ στην πολιτική γιατί έχει δυσκολίες αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι εδώ εγώ και ο Δημήτρης με το μωρό. Το συζητήσαμε ότι είναι κάτι που θα σε ενοχλούσε, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε για τη ζωή μας και ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι δύσκολα μπορεί να με περιορίσει. Με βλέπει χειρότερα όταν είμαι στο σπίτι και κάθομαι χωρίς να είμαι δημιουργική».
Η Κυβέλη Μάρδα περιέγραψε, τέλος, ως «εφιάλτη το να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό και νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο για όλες τις συζύγους. Γιατί αν έχεις μια καριέρα και μια ζωή την ξεριζώνεις για να ακολουθήσεις και ναι μεν κάνεις κάτι για τον σύντροφό σου που έχει ημερομηνία λήξης, είναι όμως πολύ δύσκολο γιατί πας σε μια ξένη χώρα που ο σύζυγος έχει ένα καθημερινό πρόγραμμα και εσύ είσαι στο σπίτι, δεν ξέρεις κανένα, θα κάνεις παρέες που μπορεί αύριο να χαιρετήσουν γιατί μπορεί να πάρουν μεταγραφή και να χαιρετίσουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο για όσους έχουν παιδιά. Η απομόνωση αυτή μπορεί να σε διαλύσει. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν πει πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν μόνοι τους ότι δεν ήταν καλά σε κάποια φάση».
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